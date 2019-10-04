影／少棒、彩虹旗都入鏡！「2019國慶影片」PO網30分破萬點擊被讚爆



▲「2019國慶影片」收錄婚姻平權集會畫面。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

為慶祝雙十國慶，文化總會今（4）日於臉書社群發布「2019 國慶影片－土地一直都在」，邀請知名導演尹國賢拍攝，透過「土地」的視角紀錄，包括少棒、農人、婚姻平權遊行等畫面都入鏡，影片發表30分鐘就破萬點擊，也有上千網友按讚，紛紛留言「拍得好有質感！」

文總繼去年拍攝國慶影片廣受好評獲得熱烈迴響後，今年再度策畫影像製作，主題以「土地」出發，以客觀、謙卑、安靜的角度，刻畫著人民的生活百態，即便並存不同的聲音與立場，卻依舊站在同一塊土地上，享有國家所展現的尊重、包容、民主與自由。

請繼續往下閱讀...

▲▼少棒、農人、彩虹旗都入鏡！2019國慶影片PO網30分破萬點擊被讚爆。（圖／文化總會提供）

文總副祕書長李厚慶表示，影片呈現台灣人民的日常，從幼年求學到工作成家，外出打拚或返回家鄉，為價值捍衛的運動，或是因榮譽而串聯的為國家加油，都是大家的共感記憶，累積成為土地的樣貌。



李厚慶也透露拍攝過程中，有許多令人感動的片段，這次邀請到台北市文山區實踐國民小學少棒隊參與拍攝，棒球小將們精神奕奕，在呈現最後出局數畫面，壘上跑者期望扭轉劣勢努力奔跑，最後被判出局時，小球員跪在地上難過地哭喊出聲，真實的情緒感染現場。

這段國慶影片PO出約30分鐘即破萬次點閱，其中一段口白「國家從來不是被仰望」更讓網友們表示超有感，紛紛摘錄引用、分享，也有許多網友稱讚「拍得超有質感！」「天啊收錄婚姻平權集會的片段，太感動了！」文化總會期望藉由此支影片，凝聚全民向心力，珍惜民主的價值，一同慶祝國慶。