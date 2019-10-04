美軍87名傘兵偏離180米「墜樹林」！23人送醫　最慘卡樹12hrs

▲ 偏離目標的士兵們墜入樹林之中，所幸無人身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

美軍阿拉斯加第25步兵師第4旅戰鬥隊（空降兵），日前有650名士兵進行夜間跳傘訓練時，竟然有多達87名士兵偏離降落點200至400碼（約182米至365米）之外，最後全數墜入樹林之中，其中有23名士兵受傷送醫，更有一名可憐的士兵掛在樹上長達12小時，直到隔天早上8時才被人發現。

根據abc News報導，事件發生於2日晚間，約有3000名士兵在密西西比軍事基地謝爾比營（Camp Shelby）進行演練，戰鬥隊共有650人參加夜間跳傘。當時他們位於基斯勒空軍基地（Keesler Air Force Base）的C-130運輸機上，準備進行跳傘訓練，地面上還有2名使用無線電的士兵，告知可以降落的時間，沒想到最後竟然有87偏離目標，至今仍有4人在住院，其他受輕傷的士兵則在現場接受簡單治療。

▲ 指揮官認為，跳傘受傷非常常見，但同時很多人卡樹上很難得。（示意圖／免費圖庫pixabay）

據基地指揮官蘭德斯（Christopher Landers）描述，整晚都在忙於把士兵們和裝備從樹上取下，最後一名士兵直到隔天早上8時才被發現。他說，雖然陸軍在跳傘過程中受傷相當常見，但同時有非常多位傘兵卡在樹上的情況則「比較罕見」。

目前仍在調查事故原因，不確定風速是否為肇事原因，該戰鬥部隊的發言人桑斯特（Ashley Bain-Sangster）上尉對此回應，當天晚上天空晴朗，飛機位於1000英尺（約304米）的高空時，風速在可接受的範圍內。