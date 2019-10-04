灰濛濛！空汙襲西半部　沙鹿、西屯、彰化空品「紅色警示」

▲10月空污季來臨，西半部地區空氣品質拉警報。（圖／翻攝鄭明典臉書、環保署）

記者崔至雲／台北報導

環保署今（4日）指出，今日環境風場為偏東風、風速偏弱，西半部位於背風側，污染物易累積，清晨竹苗至桃園沿海地區受渦流影響，污染物濃度較高。依中午12時監測結果，北部、竹苗、雲嘉南空品區及金門等25地區為「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級，地區包括沙鹿、西屯、忠明、線西、彰化，以及二林。

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▲沙鹿、西屯、彰化等地區為「紅色警示」 。（圖／翻攝空氣品質監測網）

未來一週，4日環境場風速偏弱，西半部地區擴散條件較差，污染物易累積，午後光化作用致臭氧濃度易上升；5至9日逐漸開始受東北風影響，北部、東半部地區有雨，且位在迎風面，擴散條件佳，中、南部地區仍位在下風處，須留意擴散不良致空氣品質較差。

▲空污季來臨。（圖／記者林敬旻攝）

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

