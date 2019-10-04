李佳芬哭了！「曾經窮過」…她哽咽鼓勵弱勢：不要輕言放棄生活

記者郭世賢、孫于珊／基隆報導

韓國瑜妻子李佳芬4日上午行程滿檔！先代夫出征到基隆出席「總統參選人韓國瑜、立法委員候選人宋瑋莉聯合競選總部揭牌」活動，接著再參加「關懷弱勢座談會」，座談會中，李佳芬聽到弱勢家庭的故事，忍不住落淚，想到自己也窮過，她鼓勵大家不要輕言放棄生活！

▲李佳芬在基隆舉行「關懷弱勢座談會」，呼籲不要輕言放棄生活！。（圖／記者郭世賢攝）

李佳芬細心聆聽在場不同辛酸血淚的故事，不時伸出手拍拍對方的肩膀安慰，然而她聽著聽著，也不禁熱淚盈眶，拿起面紙不停拭淚，也上前從背後擁抱一名感傷婦人，反覆搓揉她的左肩，以安撫她的心情。

李佳芬也訴說自己兒時的貧窮經歷，因為曾經家庭窮過、辛苦過，因此能深刻體會弱勢家庭為何欠卡債需要打零工、開計程車等維持生計，但她努力走過來了，因此她呼籲大家不要氣餒、不要輕言放棄！總是會找到機會，有任何困難都可以統整匯集，互相幫助。

▲李佳芬兒時因家庭有過貧窮經歷，因此更能對弱勢家庭感同身受。（圖／記者郭世賢攝）

結束座談會後，李佳芬中午趕抵基隆媽祖參拜，她拿著香火高舉餘額頭，虔心祈禱，並表示希望大家齊心協力創造兩岸和平、社會和諧，她相信台灣一定有最好的機會能夠發展，也期盼下一代年輕人能擁有好的基礎，繼續傳承這一代的努力。

▼李佳芬中午參拜基隆媽祖。（圖／記者郭世賢攝）

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