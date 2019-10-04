影／文總2019國慶影片上線！國家從來不是被仰望…網感動：有洋蔥

記者呂欣玫／綜合報導

倒數6天！2019國慶日即將來臨，中華文化總會4日發表「2019 國慶影片－土地一直都在」，今年主題以「土地」出發，試圖透過土地的視角，呈現出人民在國家之上的偉大與重要，影片中一段口白「國家從來不是被仰望」更引發網友共鳴，紛紛轉發並留言表示，「太感動了」、「土地總是支持著我們」

▲文總發表國慶影片。（圖／文總提供，以下同）



為了慶祝雙十國慶，文總4日透過臉書發表國慶影片。文總副祕書長李厚慶表示，國家因人民而偉大，影片呈現台灣人民的日常，從幼年求學到工作成家，外出打拚或返回家鄉，為價值捍衛的運動或是因榮譽而串聯的為國家加油，都是大家的共感記憶，累積成為土地的樣貌。

關於國慶影片內容，今年主題以「土地」出發，試圖透過土地的視角，「呈現出人民在國家之上的偉大與重要，而非人民服從於國家底下，更不是活在國家的恐懼之下」，並以客觀、謙卑、安靜的角度，刻畫著人民的生活百態，即便並存不同的聲音與立場，卻也不可否認人民依舊站在同一塊土地上，享有國家所展現的尊重、包容、自由與民主。

影片一曝光便獲得廣大網友迴響，而在51秒處的一段口白說道，「國家從來不是被仰望，而是成為每個人共同的依靠。」更引發網友共鳴，紛紛感動地表示，「太有質感了，國家不應該、也不需要被人民仰望」、「51秒 太帥了！！」、「拍的好有質感喔」、「太感動了」、「這個土地有洋蔥」

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