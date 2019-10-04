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張大千《春山雲瀑》7日如期拍賣　國畫大師女兒悲痛：勿買贓物

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▲▼張大千贈送黃君璧祝壽的《春山雲瀑》，拍賣估價高達港幣3800萬元(約台幣1.52億元)。（圖／記者劉昌松翻攝蘇富比網站）

▲香港蘇富比公司即將在10月7日拍賣張大千為黃君璧祝壽的《春山雲瀑》。（圖／翻攝蘇富比網站）

記者劉昌松／台北報導

國畫大師張大千送給師大美術系前系主任黃君璧的賀壽畫《春山雲瀑》，疑遭竊失蹤30年後，突然出現在國際拍賣公司蘇富比2019年秋拍型錄中，黃君璧女兒緊急向警方提告贓物罪，但據了解，蘇富比已決定如期10月7日在香港拍賣，黃君璧女兒幾乎崩潰，再向香港警方報案，希望能暫停拍賣。

▲▼黃君璧與國畫大師張大千、何百里生活合影。（圖／黃湘詅提供）

▲張大千(左起)與黃君璧是多年好友。（圖／黃湘詅提供）

蘇富比官網刊出的《春山雲瀑》說明，畫作題「君璧道兄七十一歲生日」，是張大千為好友黃君璧祝壽禮物，估價高達港幣3800萬元(約台幣1.52億元)，但黃君璧的女兒黃湘詅指控，這幅畫作30年前就從家中失竊，日前向台北市警局提告，並透過不同途徑向蘇富比交涉，希望蘇富比暫停拍賣，已查明畫作來源正當。

據了解，此案已在兩岸三地藝文界藏家之間引起討論，但蘇富比總公司仍在3日決定，要如期拍賣《春山雲瀑》，黃湘詅得知後幾乎要崩潰，擔心「贓畫要被洗白」、「愧對父母在天之靈」。

▲▼ 黃湘詅希望蘇富比能撤拍、停拍張大千送給她父親黃君璧的賀壽畫。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃君璧女兒黃湘詅對失畫重現卻遭拍賣幾乎崩潰，直言「愧對父母在天之靈」。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

黃湘詅4日發布聲明表示，已親自向香港警方報案，仍希望蘇富比暫緩拍賣，以便查個水落石出，「一旦物歸原主，將捐贈予兩岸美術館，公開讓大眾觀賞藝術瑰寶」，黃並呼籲「所有愛慕中華文化的同道，切勿參與拍賣，以免有買入「贓物」的嫌疑，共同維護中華文化藝術。」

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