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2幼女和前女友面前刺死情敵　「買刀殺人僅5分鐘」法官認殺人罪判無期

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▲▼殺害親密伴侶的婦女通常長期處於暴力環境之下，然而他們的聲音卻不被接受。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

▲男子買水果刀刺死情敵，「幾乎整支插入」，依殺人罪判無期。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

記者李忠憲／南投報導

簡姓男子只因林姓前女友另結新歡，竟惱羞成怒，買刀刃長17.5公分的水果刀衝入對方家中，當林女及2幼女面前刺殺文姓男子致死。南投地院認為，簡男買水果刀刺死對方整個過程才花5分鐘，刀刺腹部路徑長達20公分「幾乎整支插入」，足見致人於死意圖及行為甚堅，最後依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

判決書指出，42歲簡姓男子與林姓女子曾為男女朋友，2人2017年11月間分手，林女在2018年10月間與文姓男子交往並同居。簡男得知在長照中心上班的林女新歡文男，隔月20日傍晚去她上班地點探視，竟惱羞成怒，當晚7點半左右先去五金行買一把長約33公分的水果刀，接著騎機車前往林女住處，頭戴全罩安全帽持刀上樓，看到文男正在電視機前裝電視盒，竟當著林女及8歲女兒面前，持刀直接刺入文男右側腹腰。

林女見狀立刻上前抱住文男，避免他再遭刺殺，簡男卻因此怒火中燒，將林女拉開後，再朝文男刺3刀，其中一刀刺中他的左肺上葉倒地。林女嗆說要報警，帶著女兒離開現場，簡男也隨後將刀帶走，騎機車逃逸。

警方獲報得知兇手就是簡男，趕到現場也立刻將文男送醫急救，但最後仍因出血性休克，到院前已死亡。簡男也在母親陪同下，前往派出所投案。

簡男對於犯行均坦承不諱，但否認有殺人意圖，他辯稱，他們是在拉扯中導致傷害，並非一開始就要致被害人於死地。他買水果刀要切檸檬，這是日常用品，只是現場發生情況不是他能控制，才導致變成兇器。

法官認為，簡男購買好水果刀後，3分鐘就抵達林女住處1樓停好機車，1分鐘後就有鄰居聽到林女尖叫聲。可見簡男進入屋內行兇到出來僅2分鐘，可見是刻意行兇，拉扯之說屬避重就輕。

法官審酌，簡男與文男並無爭執，文男也沒有攻擊行為，人的腹腔為肝臟等重要臟器所在位置，屬人體重要部分。扣案水果刀，全長33公分，刀刃長約17.5 公分，以該利刃刺入人體之腹部，可能傷及腹腔重要臟器，致大量失血、生理機能嚴重受損而死亡，簡男行為時為年齡42歲之成年人，對此自難諉為不知。

另外，簡男持水果刀猛刺文男，腹部路徑長20公分，劃破腹主動脈後壁，顯見是加壓使力才大於刀刃長度，被告下手刺殺力道甚重，扣案水果刀幾乎整支插入，堪認行為時殺人犯意甚堅，足見有致人於死的殺人主觀犯意、客觀犯行甚明。依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

腦公！你不可以賴帳喔

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