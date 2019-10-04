85歲翁離家掃墓迷航　警方山洞中尋獲助返家

▲▼警方找到迷航老翁，並協助將他送回家。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局中和派出所日前接獲民眾報案，位於光華村石壁腳處發生交通事故，所長蔡崇瑾、警員黃俊富即前往現場，卻未發現有交通事故，當時天色昏暗，立即於附近搜尋，行經光華村石壁腳下山的第1個山洞內發現1名老翁。

▲▼老翁迷航，被找到時血糖低差點站不住腳。（圖／記者翁伊森翻攝）

經向前了解蔡姓老翁姓85歲家住嘉義市西區，本身患有些許失智，當天騎乘機車欲前往中埔鄉地區掃墓，卻無故一直找尋不到墓地，交通工具在當天下午16時許就沒有油無法發動，身上也沒有手機可以聯繫家人，而本身有糖尿病史，因長期未進食導致手腳無力，因此就近癱軟在山洞內，但山區夜間容易起霧且寒涼，蔡姓老翁僅身穿薄襯衫、手腳無力癱軟，被警方發現時連站立都需要人攙扶，警方隨後將其先行載回所內，並提供熱食供蔡姓老翁補充體力、也協助將機車加滿油。

▲▼警方協助血糖低的他進食。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方隨後連繫蔡姓老翁家屬，發現蔡姓老翁83歲妻子也因年邁無法出門，兒子又身在國外，女兒則遠嫁台南無法立即前來處理，所長蔡崇瑾及警員黃俊富立即協助載送蔡姓老翁返嘉義市西區家中，並交由家中妻子照顧，蔡姓老翁及其家屬均對警方熱心協助。