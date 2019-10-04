她下車遭弱骨男跟蹤　下秒「搶奪手機錢包」臨走前狂毆肚…2月胎兒變血水！

▲女子遭到暴徒搶劫暴打，最後流產。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國東約克郡日前發生一起令人心碎的意外，25歲的弗雷（Lauren Reece Flay）在下班回家的路上，遭到陌生人尾隨，沒想到對方突然上前一陣爆打並搶走弗雷的錢財、手機，隔了兩天弗雷感覺下腹疼痛，就醫之後發現已經懷孕的自己，現在卻面臨流產。

根據英國《太陽報》報導，弗雷13日晚間走出車站時，感覺後方有一名白人男子尾隨行跡可疑，卻沒想到走了幾步路後，男子竟直接搶奪弗雷身上的包包與手機，兩人一陣扭打之後男子直接出拳往弗雷身上狂毆，當時路人立刻幫忙通報警消單位。

救護人員到場時，弗雷表示自己現下並沒有大礙，只想要趕快返家，但就在隔天，她感覺到腹部有些疼痛，不祥預感就出現了「因為一直都有感覺自己可能懷孕，但沒有想太多，也還沒驗孕」。但弗雷漸漸感覺自己下腹不適，於是決定去醫院檢查。

院方表示，弗雷確實懷有大約2個月的身孕，但是因為被暴徒襲擊狂毆，現在胎兒已經保不住，必須做流產手術，甚至就連弗雷的胸部也有大片瘀青、肋骨也有骨折。回想起自己被攻擊的時候，她完全沒有想到一個看似柔弱的男子，竟然會對女性做出這樣的暴力行為。

弗雷表示，「這件事發生之後，我幾乎不敢出門，不敢想像當時攻擊我的人再壯一點、甚至有武器，我可能就已經不在了。」目前警方已經調閱監視器，希望可以趕緊找到施暴男子，並了解犯案動機。

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