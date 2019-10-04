火場高溫破千度！2勇消困5小時「血液乾涸、牙燒毀」　檢採生物跡證辨身分

▲台中大雅工廠火警，造成2名特搜勇消喪命。（圖／翻攝東森新聞）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大雅區鐵皮工廠火警奪走2名特搜勇消謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）生命，2人困在火場中悶燒長達5小時，待獲救時遺體已經完全焦黑碳化，根本無法辨別身分；檢警第一時間試圖透過抽血採集DNA進行比對，但血液因高溫已經乾涸，且牙齒也被燒毀難辨，最後只好以生物跡證進行比對，確認2人身分。

台中市消防局3日凌晨1時許接獲通報，位於大雅區一處鐵皮工廠竄出大火，警消到場灌救後，謝、張2人於2時50分受命帶著熱顯像儀進入火場中尋找火源，務求盡速撲滅火勢，豈料2人走進火場中短短10分鐘旋即失聯，直到上午8時許才陸續被發現遺體。

▲2人從火場中被救出時，遺體已經被燒到焦黑、碳化。（圖／記者李忠憲攝）

據悉，當下2人從火場中被救出時，遺體已經燒到焦黑難辨，甚至屍身因在高溫逾千度的火場中待了超過5小時，部分位置已經被燒到嚴重碳化。檢方指出，由於2具遺體焦黑難辨，第一時間先採集家屬DNA、再採集遺體檢體比對，試圖藉此確認2人身分，但當下卻發現遺體血管中血液早已被高溫「烘到乾涸」，根本抽不出來，檢方只好改以牙齒特徵辨識，但卻發現2人牙齒也全被大火燒毀，根本無法識別。

檢方指出，最後只能改採「生物跡證識別」，從心臟內採取還沒被燒乾的微量血液、以及胃液、脊隨等等，這才終於確認2人身分；4日上午進行相驗後，檢警也將全力還原現場狀況，釐清2人死因。

►「時間對我們來說完全沒用！」

▲勇消謝志雄（左）、張哲嘉（右）最後只能透過生物跡證比對身分。（圖／翻攝臉書）