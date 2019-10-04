大雅鐵皮廠房奪2勇消命！中市府硬起來　強拆農地違建工廠

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區一家位在農地的違建工廠大火，造成2名警消人員殉職。台中市政府4日立即前往霧峰區拆除違建鐵皮屋，面對外界質疑動作如此迅速和大雅大火有關，市府人員表示，早就跟地主溝通過，排拆日期也告知，被拆的林姓生技業者難過的說，地主隱瞞違法事實，讓她損失慘重。

▲台中市政府上午強制拆除農地上的違建工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

▲都發局科長謝國基說明拆除過程。（圖／記者鄧木卿攝）

大雅區一家位在農地的餐盒工廠大火，造成2名警消不幸人員，後來發現整棟工廠全都是違章，市府上午9點半就前往霧峰區一家也是在農地上的違建進行拆除。

▲林姓業者趕緊搬走白松露。（圖／記者鄧木卿攝）

都發局都市修復工程科科長謝國基在現場受訪表示，這間違建鐵皮屋早在4月份就被查報是違建，當時還在興建中，所以列為優先拆除目標，地主雖然試圖申請變更合法，但9月時被駁掉，所以市府今天來執行既定拆除行程，也希望市民不要再以身試法，興建違規工廠。

▲林姓承租戶將向地主求償。（圖／記者鄧木卿攝）

至於這次拆除是否和昨天大雅大火有關，謝國基說，本來就安排在4月拆除，但是地主有申請變更合法，加上市府本身也有太多待拆案件，所以直到上午才拆，他強調，隨時都可以執行拆除，因為早就跟地主溝通，請地主不要使用，要趕快自行拆除，但地主遲遲沒有配合，所以才強制拆除，至於旁邊鐵皮屋也是違建，但接獲報案時已經蓋好，所以列為下一波。

▲市政府上午執行拆除作業。（圖／記者鄧木卿攝）

從事生技業的林姓承租戶無奈的說，地主承諾說會申請合法，她因為信任所以斥資2百多萬元興建和添購實驗器材，以每月4萬向地主承租，結果上午她突然被通知都發局要來拆屋，她氣憤地主早在3月知情，就不該再租給她，她日後將向地主求償。

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