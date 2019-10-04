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北市府、遠傳合作　啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」

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▲▼北市府、遠傳合作打造「內湖智慧園區5G試驗計畫」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲北市府、遠傳合作打造「內湖智慧園區5G試驗計畫」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

為加速推動5G產業暨物聯網(IoT)創新應用發展，台北市政府資訊局攜手遠傳電信及台灣雲端物聯網產業協會4日上午舉行記者會，宣布在內湖區「臺北智慧城市物聯網創新實驗室」建置全臺第一個5G開放試驗場域，同時在NCC(國家通訊傳播委員會)支持下，正式啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，即日起提供100家團隊免費試用3個月商轉等級的5G網路。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，此一計畫不僅限於新創團隊加入，也相當歡迎廠商、學研界加入。
 
台北市政府副秘書長陳志銘表示，目前全球5G市場發展迅速，在資訊局、產業局及臺北智慧城市專案辦公室的協助下，與遠傳電信及產業界共同創造「內湖智慧園區5G試驗計畫」，展現本府對於發展5G應用的決心，並藉此試辦計畫帶給臺北資通訊科技產業更多創新能量及動能，讓首善之都臺北在5G技術相關應用帶來更多實際案例，打造更多元敏捷的智慧城市。
 
資訊局表示，本次合作是透過內湖智慧園區5G試驗計畫，吸引民間團隊申請免費5G帳號試用，藉由團隊本身各種創新想法，結合遠傳電信所提供的5G網路資源，將5G創新應用及智慧科技置入場域試煉，公私協力攜手產業夥伴，寫下5G應用發展嶄新的一頁，打造更完善的物聯網通訊平台。

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