分手2年！外送哥「送餐遇前女友」復合神展開：要當爸了　網掉淚唱綠光

▲外送遇到前女友！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少弱勢族群找工作四處碰壁，而外送行業宛如他們的職場新舞台！一名男網友透露，以前虛度光陰又欠錢，連女友都跑了，直到加入外送行列後，半年前巧遇前女友，如今劇情超展開，原PO下個月就要晉升人父了，引發大批網友笑虧，「你不覺得頭頂綠綠的嗎？」

一名外送員在臉書《靠北Ubereats》分享人生轉捩點，他感慨，兩年前好吃懶做，外頭欠一屁股債，連女友都失望棄離，只剩下朋友金援相挺接濟，生活實在是苦不堪言。

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所幸連老天爺也沒放棄原PO，直到接觸到外送這一行業，「我痛定思痛從Ubereats重新出發」，他透露，頂著豔陽、颳風下雨日夜送餐，經濟狀況終於穩定了一些，更讓他感到欣慰的是，「6個月前，我送餐遇到了前女友，她不但沒瞧不起我，還很開心我願意好好工作，原來她一直在等我！」

兩人這次除了破鏡重圓，還即將增添新成員來報到，「孩子預計下個月出生，我要當爸了，謝謝Ubereats讓我重新振作，我要好好繼續存錢，等孩子生了後，好好補辦婚禮！」

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▲網友一度感動，才發現劇情不單純！（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

文章一貼出後，不少網友很是欣慰，但也有人抓到一個綠光雷點，照理孩子懷胎10個月才出世，但原PO的孩子7個月就將誕生，引發眾人質疑，「兩年，六個月前，一個月後」、「算算日子好像不太對哦」、「加油～But～六個月前遇到，孩子下個月出世」、「綠綠的，一定是現成老爸」、「虧我前面還有點感動，後面是怎樣」、「6個月前遇到，再一個月就要生小孩，這不是早產兒，就是別人的種」、「你跑UE連自己都養不活了，還想養別人的小孩」、「你還是先去驗驗小孩的DNA吧」。

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