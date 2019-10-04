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人民太不快樂…韓國瑜對基隆鄉親拉票喊話：台灣安全、大家有錢

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記者郭世賢、孫于珊／基隆報導

「總統參選人韓國瑜、立法委員候選人宋瑋莉聯合競選總部揭牌」活動4日上午10時在基隆舉辦，雖然韓國瑜沒有親臨現場，由其夫人李佳芬代表出席，但韓國瑜在高雄也透過鏡頭對基隆的鄉親朋友說一些感性的話，除表達感謝之外，也希望基隆選民能繼續支持他！

▲▼韓國瑜對基隆同志說話。（圖／基隆國民黨部提供）

▲韓國瑜對基隆鄉親拉票喊話，強調目標是「台灣安全、人民有錢！」（圖／基隆國民黨部提供）

韓國瑜表示，2020年1月11日，所有能夠思考、分析、了解及看到的問題都可以改進，他指出，這次選舉之所以有這麼多民眾把希望投射到韓國瑜身上，絕對不是韓國瑜有什麼了不起，而是代表一種改變！因為台灣人民這幾年過的太不快樂且非常辛苦！

他說，台灣人勤勞、善良、認真，重視教育又重視下一代，所以一定要過的光明、燦爛、美好的生活。因此他拜託基隆所有鄉親團結起來，2020年用手上神聖的選票來改變自己的命運！「台灣人民一定要徹底擺脫這3年半以來，台灣危險及人民貧窮的狀態。」

韓國瑜也承諾會拜訪基隆，希望基隆民眾能夠一起「大團結、大出發！」目標是「台灣安全、人民有錢！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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