接收宇宙「暗能量」！戈壁灘研究員：外星人存在可能性極大

▲紅柳峽觀測站。（圖／翻攝自《華西都市報》）

記者馬叔安／綜合報導

位於戈壁灘的紅柳峽觀測站由射電望遠鏡陣列組成，如同一台「收音機」，接收來自外太空的「暗能量」，目前已經接收到400TB的宇宙訊息，初步分析成果預計今年11月面向全球發佈。大陸中科院國家天文台研究員王有剛認為，「宇宙中存在外星人的可能性比較大。」

《華西都市報》4日報導，所謂的「暗能量」指的是宇宙中的一種物質，看不見摸不著，但是它佔了宇宙密度的70％，並促使宇宙加速膨脹，截至目前，人類還不清楚這種能量的根源是什麼，而設在戈壁灘中的這兩種不同的射電望遠鏡，就是為了解開謎團。

紅柳峽觀測站建於2014年，其裝置包括一排類似於電視訊號接收機的「鍋蓋」，以及一排大型的柱狀「鋼床」形成的矩陣。王有剛表示，這兩種設備，實際上都是射電望遠鏡，它們面向北極，用來接收宇宙暗物質和暗能量訊息。搜集到訊號以後，傳回觀測站機房進行處理。

▲紅柳峽觀測站。（圖／翻攝自《華西都市報》）

王有剛說，目前的巡天方式是將望遠鏡固定，在地球自轉的作用下，射電望遠鏡掃視整個天區。他說，這支有9名天文科學家組成的團隊，將這個研究暗能量與暗物質計劃取名為「天籟計劃」，「如果做個形象點的比喻，就是我們在新疆的戈壁灘中放了一個收音機，用來接聽來自宇宙的聲音。」

王有剛表示，外星人存在可能性極大，宇宙實在太大，存在地外生命是有可能的，只是現在人類還沒有與之取得聯繫。他說，天文研究都是基礎研究，短時間內可能沒有經濟效益。但從長遠看，它取得突破後將對社會及經濟發展產生深遠影響。

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