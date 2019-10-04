▲桃園市吳姓男子於2016年至2017年間與未滿14歲少女發生性行為遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與少女透過交友網站相識、相戀成為男女朋友，在2016年至2017年交往期間，少女謊稱是國中生，見面沒幾次即上床發生性行為。家長發現少女早出晚歸才知道女兒交男友，雖曾明確告訴吳男少女未滿14歲，但吳男仍偷偷與少女交往還三度發生性行為，檢方4日偵結依3個對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，26歲的吳姓男子於2016年間在網路上認識少女成為男女朋友，2人交往約3年，少女一度謊稱是國中生，後來吳知道少女升上國中後，藉著出遊機會在車上與住處等地三度與少女發生性行為。

少女家長見女兒上國中後卻經常早出晚歸，還與陌生男子互傳訊息，詢問驚覺女兒已交男友，少女父母還特地約出吳男，告知她女兒實際年齡，表示年紀仍小孩還在國中就讀，希望雙方不要見面，但2人仍偷偷持續交往，少女父母得知2人發生親密行為後，憤而報警查辦。

檢方偵訊，吳男坦承初看少女身型並不像高中生，對方父親曾經約他出來見面，表示女兒未滿14歲，但2人還是私下見面；少女也說，雙方初次發生性行為時，吳男並不知道她實際年紀，僅知道她是國中生，少女也提出驗傷證明，下體有陳舊傷痕之事實。

檢方認為，吳犯案後矢口否認犯行，但少女與父母卻指證歷歷，確認吳知道少女實際年齡後仍與她性交，偵結依3個對14歲以未滿16歲女子性交罪嫌提起公訴。

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