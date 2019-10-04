3男手抱「詭異包裹」沉浮海上　軍方救援查獲1265公斤古柯鹼

▲3位男子抱著古柯鹼向警方求救。（圖／翻攝自Twiiter／@ArmadaColombia，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在哥倫比亞，有3人遇船難而不幸落海，靠著「包裹」得以漂浮在海面上，待海軍將他們3人救回岸上後，對那些包裹進行化學檢驗，結果發現裡頭藏有1265公斤的古柯鹼！目前已經將3人移交給檢察官進行後續調查處理。

據CNN報導， 哥倫比亞有3名男子抱著大小不一的「包裹」在大海上下浮沉，當地的海軍一接獲通報，便前往海上救難。軍官從海岸警衛隊的船隻丟下救生繩索和救生圈將其拉上船，不過在救難行動中，意外發現這些男子原先抓住的包裹竟是古柯鹼。

La @ArmadaColombia logra el rescate de tres colombianos y la incautación de 1.265 kilogramos de clorhidrato de cocaína, en aguas del Pacífico colombiano. #FNP #ProtegemosElAzulDeLaBandera, Leer más https://t.co/Nnl8zBFhWw pic.twitter.com/6tkUTX3FWh — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) 2019年9月29日

哥倫比亞的海軍發布聲明表示，「這起離奇的營救行動發生在哥倫比亞太平洋沿岸距圖馬科（Tumaco）30英里（約48公里）處，共回收了1265公斤的古柯鹼。」他們在經過化學檢驗後，證實包裹內就是不折不扣的第一級毒品「古柯鹼」。

根據「聯合國毒品和犯罪問題辦公室」（UNDOC）去（2018）年9月發出的報告指出，哥倫比亞是生產古柯鹼的大國之一，在全球的產量可說是名列前茅。哥倫比亞的毒品經常透過海上走私進行販賣，這次一共緝獲1265公斤古柯鹼是該港口近25年以來的最大量，也同時是有史以來的第二大緝獲量。

這3名男子因不幸落難而主動報警求救，也算是另類的自投羅網。他們目前已經被移交給檢察官進行後續處理，接著也將要面臨「販運、製造、擁有毒品」的控訴。

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