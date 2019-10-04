　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】國境之北學海無涯　實力媒體捐書千冊送愛到馬祖

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

【廣編特輯】

國境之北學海無涯　實力媒體千冊捐書送愛至馬祖（圖／實力媒體提供）

圖、文／實力媒體提供

傻瓜劇團2019年秋季馬祖跨島公益演出，實力媒體同步發起「國境之北 學海無涯」贈書計畫，捐贈超過千冊優良讀物給馬祖四島12座中小學，豐富離島偏鄉學校的圖書館藏，並期待透過書籍的閱讀和傳承，讓偏鄉學童培養良好的閱讀習慣，開啟孩子們對未來的視野及夢想。此外，導演梁修身親自帶領的傻瓜劇團也特別編排新戲碼，以詼諧逗趣的兒童劇宣導反毒、反霸凌的校園行動，充分寓教於樂。

實力媒體近幾年來不遺餘力投身社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，擔負企業應有的社會責任，藉由媒體傳播的專業和影響力，創造加乘力量的公益回饋，以關懷國內弱勢族群為起點，早在2013年即向家扶孩童送暖，協助設置兒童圖書室、增添電腦教室設備，同時為弱勢媽媽們開設入門媒體行銷課程，提升就業基礎能力。

2015年尼泊爾歷經強震浩劫，實力媒體更以立即行動集結媒體資源，發起《雨落下，愛心不落下》活動，向尼泊爾重震災區致送雨季救命包及小朋友冬衣。其後連續兩年，隨台灣耕義會到喜馬拉雅山下的重震村落，親送台灣募集到的各方物資並提供醫療資源。2017及2018年再與台灣希望之芽協會聯合籌辦柬埔寨義診，用實際行動為地球各地貧童提供醫療及物資協助。

ET快訊
2勇消「血液乾涸、牙燒毀」　只能採生物跡證認DNA
23歲網美「死前狂歡片」瘋傳！陪酒火辣勾纏…閨蜜淚控：我們被
剩半年返鄉卻魂斷南方澳…菲籍漁工妻抵宜蘭認屍：我來帶你回家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】國境之北學海無涯　實力媒體捐書千冊送愛到馬祖

補班加油！星巴克、丹堤都有「買1送1」　4家優惠懶人包

台灣電商挑戰日本市場　打造在地化商品擠進熱銷排行

保鮮節能必做！7項「冰箱省電」居家冷知識大公開

OL每天穿套裝也能不無聊！學小S、朴敏英用「飾品」讓每日穿搭更升級

網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

【廣編】國境之北學海無涯　實力媒體捐書千冊送愛到馬祖

補班加油！星巴克、丹堤都有「買1送1」　4家優惠懶人包

台灣電商挑戰日本市場　打造在地化商品擠進熱銷排行

保鮮節能必做！7項「冰箱省電」居家冷知識大公開

OL每天穿套裝也能不無聊！學小S、朴敏英用「飾品」讓每日穿搭更升級

網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

參觀凡爾賽宮免出國！Google透過VR免費帶你去

日職／廖任磊感謝許銘傑　告別西武前往下一站

鄧紫棋英文名「G.E.M.」什麼意思？　「3個單字組成」背後藏深意

超毒真菌吃下肚會致命　澳洲首見「火焰茸」碰到汁液造成皮膚炎

第一次吃飯約會「5地雷」別踩！男生真心話：吃相難看超扣分

盧守謙／惡火奪2命　我們能確保「消防戰士」安全回來？

白依／向蔡總統進諫：避免無謀之戰　別挑戰大陸紅線

哈利夫婦攜子訪南非10天　與總統默契送互送「牛」禮物

台中工廠大火2消碳化殉職　檢察官慟：我們都是違建的共犯

2幼女和前女友面前刺死情敵　「買刀殺人僅5分鐘」法官認殺人罪判無期

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

「芋香霜淇淋」超濃郁！小7期間..

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米..

補班加油！星巴克、丹堤都有「買..

OREO聯名甜點來了！「放大版..

京華城收攤「出清拍賣」1.3折..

7項「冰箱省電」居家冷知識大公..

新光三越周慶iPhoneXR現..

孕媽咪漏尿問題醫師建議3招改善

嘉義店、新莊店也要開加油站了！..

「海馬潛水300米」 新款腕錶..

團購瘋搶世大運選手村爆紅鹹酥雞

媽咪為孩子做早餐不再手忙腳亂！

免出國就可買！家樂福「日本一番..

東森購物搶先全台獨家開賣美國時..

更多熱門

相關新聞

實力媒體獲肯定　持續送愛尼泊爾

實力媒體 (Zenithmedia)日前(12/6)再摘一金，獲得《Campaign》雜誌年度最佳媒體代理商金獎殊榮，此獎為亞太區行銷傳播領域中最具指標性的獎項，實力媒體因應數位時代、致力全面企業進化(Transformation)，為台灣唯一連續3年獲獎，並勇奪2015、2016兩座金獎肯定的最佳媒體代理商。

實力媒體-持續拓展網路廣告應用

實力媒體周年慶　種樹紮根愛地球

關鍵字：

傻瓜劇團實力媒體

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面