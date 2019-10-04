【廣編】國境之北學海無涯　實力媒體捐書千冊送愛到馬祖

【廣編特輯】

圖、文／實力媒體提供

傻瓜劇團2019年秋季馬祖跨島公益演出，實力媒體同步發起「國境之北 學海無涯」贈書計畫，捐贈超過千冊優良讀物給馬祖四島12座中小學，豐富離島偏鄉學校的圖書館藏，並期待透過書籍的閱讀和傳承，讓偏鄉學童培養良好的閱讀習慣，開啟孩子們對未來的視野及夢想。此外，導演梁修身親自帶領的傻瓜劇團也特別編排新戲碼，以詼諧逗趣的兒童劇宣導反毒、反霸凌的校園行動，充分寓教於樂。

實力媒體近幾年來不遺餘力投身社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，擔負企業應有的社會責任，藉由媒體傳播的專業和影響力，創造加乘力量的公益回饋，以關懷國內弱勢族群為起點，早在2013年即向家扶孩童送暖，協助設置兒童圖書室、增添電腦教室設備，同時為弱勢媽媽們開設入門媒體行銷課程，提升就業基礎能力。

2015年尼泊爾歷經強震浩劫，實力媒體更以立即行動集結媒體資源，發起《雨落下，愛心不落下》活動，向尼泊爾重震災區致送雨季救命包及小朋友冬衣。其後連續兩年，隨台灣耕義會到喜馬拉雅山下的重震村落，親送台灣募集到的各方物資並提供醫療資源。2017及2018年再與台灣希望之芽協會聯合籌辦柬埔寨義診，用實際行動為地球各地貧童提供醫療及物資協助。