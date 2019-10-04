黃國昌再爆南方澳橋梁檢測造假　痛批陳明正轉包大賺黑心錢　

▲南方澳大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）



記者林銘翰／台北報導

宜蘭南方澳大橋發生斷裂意外，時代力量立委黃國昌4日召開記者會，指出負責宜蘭縣橋梁維修檢測的「健行科技大學陳明正團隊」在沒有進行檢測的情形下，最後結案檢測報告中竟然將「吊材」填寫為「良好」，甚至在參與評選的服務建議書中，列出專業團隊爭取評選分數，但在取得標案後違法將檢測工作轉包給第四波科技工程有限公司處理，直言「看了我是瞠目結舌」。

宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，2日傳出興建21年來，台灣港務公司從未獨立檢修。另外，針對港務公司先前所散布「105年健行科大橋梁檢測確實提及鋼索鏽蝕」的謠言，黃國昌3日透過臉書表示，2016年10月宜蘭縣政府發給港務公司的改善函文中，檢附的橋梁維修工項完全沒有提列「鋼索鏽蝕」，而吳宗榮面對質詢時也坦承，「健行科技大學的檢測報告，完全沒有提及鋼索鏽蝕」。

▲黃國昌召開「草菅人命的南方澳大橋檢測報告」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌4日下午於立法院召開「草菅人命的南方澳大橋檢測報告」記者會，他表示從事發到現在很多知情的人都閉上嘴巴不回答，宜蘭縣政府更不斷地打太極拳，不肯提供完整資料。黃國昌說，好不容易在前一晚拿到了宜蘭縣政府的勞務採購契約，當中清楚載明每座橋樑都要輸入橋梁管理系統，包括當時早就建置完成的第一代橋梁系統與正在推廣的第二代橋樑系統，都已明確記載在合約中，為必須檢測的項目並上傳資料。

黃國昌指出，依據宜蘭縣政府與健行科技大學針對105年橋梁檢測所簽訂的勞務採購合約，屬於拱橋、斜張橋的南方澳大橋，橋上懸掛的鋼纜是必須檢測的項目，這也證明了宜蘭縣政府面對質詢時沒有說實話，不但實際上根本沒有檢測，最後結案檢測報告中竟然將「吊材」填寫為「良好」。

黃國昌再指出，陳明正團隊在參與評選的服務建議書中，列出專業團隊爭取評選分數，但在取得標案卻違法將檢測工作轉包給第四波科技工程有限公司處理，直言「看了我是瞠目結舌」。黃國昌說，原先在宜蘭縣平均一座橋的檢測費用約有13000多元，轉包出去後價格竟不到3500元，痛批「你一方面嫌政府錢不夠，結果在做什麼事」？中間的差額到哪裡去了？可以這樣斂財嗎？有把行人與橋梁安全放在心上嗎？

黃國昌直言「這絕對是人禍」，所有要負責任的人全部都要誠實出來面對，不是只有港務公司董事長下台而已。他也呼籲，交通部長林佳龍在震怒之餘，也應該連宜蘭以外的縣市一併徹查，質疑過去每年幾百萬上千萬花納稅人錢，所做出之檢測是否能確保橋梁安全，「還是要等到再發生一次悲劇後才來震怒與徹查」。

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