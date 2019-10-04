妻躲角落講電話！夫逼問驚揭她外遇　一查發現已6年...崩潰喊：不是才剛開始

▲一名劉姓人妻外遇6年因或丈夫原諒而獲不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

一名劉姓人妻過去因在牙醫診所上班認識了彭姓男醫師，2人因此發生婚外情。劉女事後因行為舉止怪異，在丈夫詢問下坦承外遇。劉夫原先選擇原諒，但事後發現2人已頻繁往來6年而非短期，憤而提告，但因先前已表示原諒，檢方依刑法245條認定其不得提出告訴，因此將2人以不起訴處分。

據悉，30多歲劉女與彭男5、6年前因在同間牙醫診所上班認識，2人長時間相處下漸漸擦出愛的火花，劉女因此越陷越深，還與對方發生關係，最終她雖離開診所，但仍與彭男持續聯絡。直到2018年下半年，劉女因無心在自己的婚姻上，還時常拿著手機躲在角落通電話，且經常外出。劉夫見妻子行徑奇怪，決定問個清楚。

劉女在丈夫的詢問下坦承自己外遇，且2人平時除了使用通訊聊天，還曾發生關係。劉夫得知後雖感到不可置信，認為妻子只是一時間意亂情迷，但見她如此坦白決定給她一次機會，且照妻子所述2人應該才剛開始而已沒有陷得太深，溝通後因此選擇原諒。

事後，劉夫傳訊給妻子表示原諒，但當他再次細看了劉女與彭姓牙醫的對話紀錄後，驚覺2人不是剛萌芽的感情，而已持續5、6年，他越想越生氣，認為妻子對她不忠還長期蒙騙他。雙方在談判後和解破局，劉夫憤而提告。

檢察官偵辦時，劉女坦承與彭男發生多次關係，但已跟丈夫坦白且獲得原諒，同時，還拿出丈夫傳的訊息證明自己沒有欺騙，是丈夫沒弄清楚狀況。彭男則表示，自己並不知道劉女已婚，也沒有想她的妨害家庭，而對於2人發生關係的部分承認確有此事。

檢察官事後認為，劉女雖獲丈夫原諒，但對於自己偷情的次數確實有隱瞞，沒有將實情完全告訴丈夫，依法規定得以判刑，但因刑法第245條中規定「配偶縱容或宥恕者，不得告訴」，認定劉夫早已寬恕妻子外遇，因此將劉女以不起訴處分；彭男部份，則因事證不足，同獲不起訴處分。

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