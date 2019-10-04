氣質美女高橋紫微擔任台南親善大使　美麗行銷台南點亮台日友好與未來

▲台南市長黃偉哲請來日本長笛演奏家高橋紫微，擔任台南親善大使，以她氣質高雅才貌雙全，是美麗行銷的最佳人選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為行銷台南，台南市長黃偉哲請來日本長笛演奏家高橋紫微，擔任台南親善大使，10月4日頒發聘書，感謝高橋小姐願意為台南代言，黃偉哲強調高橋紫微2018年曾獲「世界小姐」日本區第2名，本身熱愛台南，她氣質高雅才貌雙全，是美麗行銷的最佳人選。

黃偉哲市長期望能成功把台南美麗的風光、景緻行銷而到日本，並在現有的台日互動基礎上，加深彼此文化、觀光等面向的交流；而高橋小姐也以長笛演奏一曲「明天會更好」和自創曲「Bright Future」(明亮的未來)，象徵其擔任台南市親善大使後，將點亮台日間友好的溫暖與明亮未來。



黃偉哲市長表示，他先前與高橋碰面時，發現她熱愛台南，會是個稱職的代言人。於是親筆致函邀請高橋紫微小姐擔任「台南市親善大使」，獲得其慷慨允諾。3日晚上9時多剛抵台，4日一早即展開一整天忙碌的代言台南行程，相當盡責，因此特別頒發聘書並感謝高橋小姐願意為台南代言。





黃偉哲市長指出，日本旅客是台南重要的觀光來源，高橋小姐的觀光代言，將可在現有的日台互動基礎上，加深彼此文化、觀光等面向的交流。希望高橋小姐未來多多造訪台南，期待藉由這位美麗吸睛的親善大使，將台南的美好介紹給日本民眾、為台南吸引更多國外目光。



高橋小姐表示，她曾到訪過台南，這城市美麗又可親，讓她印象深刻──人民親切好客，還有許多美食及高品質的農特產品，尤其香甜多汁的台南芒果更讓她難以忘懷。高橋小姐指出，這是她第一次被國外任命為親善大使，未來會盡最大努力扮演好親善大使的角色。高橋此行將前往成功大學榕園，欣賞昭和天皇於太子時期種下的榕樹。她表示，那象徵著台日彼此間的深厚友誼，她也將在此基礎上，繼續深耕兩地的觀光交流。



高橋紫微畢業於東京音樂大學樂器系，主修長笛。10歲即開始學習長笛。去年底在2018世界小姐日本區選拔賽中以第2名佳績進入決賽，現在除了是位專業長笛演奏家，也活躍於東京及海內外各地，進行單人、樂團、管弦樂的演奏活動，同時也接觸電影配樂錄音、廣播電台錄音等音樂相關工作。





頒發聘書儀式在高橋小姐演奏台灣耳熟能詳的歌曲「明天會更好」和自創曲「Bright Future」中劃下句點。議員蔡旺詮、市政顧問陳正修、對日諮詢顧問阿部真行、新聞及國際關係處長劉怡伶、文化局長葉澤山陪同出席觀禮。