「媽咪生日快樂」國慶牌樓他拍的！被打臉修圖…議員堅稱親眼見：我業障重？

▲108年國慶牌樓引起討論。（圖／翻攝自Facebook／李柏毅 毅心為您）

記者葉國吏／綜合報導

雙十國慶將屆，有網友在凱達格蘭大道上看到國慶日牌樓，上頭寫著「媽咪生日快樂」，引起瘋傳。不過後來被打臉說是改圖，真正的牌樓是灰底、黃、藍邊的LED牌樓。儘管如此，仍有台北市議員李柏毅貼出照片，堅稱照片是他拍的，他親眼所見。

這兩天在臉書韓粉社團有張凱道國慶牌樓圖瘋傳，因為有網友說牌樓上的字樣竟然沒有中華民國，而是寫「媽咪 生日快樂」、「身體健康」、「事事順心」，網友怒批「這政府搞什麼鬼？試過雙十母親節嗎？」這張照片也引起許多人瘋傳。

▲108年國慶牌樓是螢光綠、黃、紫三色的灰底 LED 裝置設計。（圖／翻攝MYGOPEN）

但專門破除網路謠言的網站《MYGOPEN》文章「【假圖片】108年國慶凱道牌樓標「媽咪生日快樂」？後製修圖」，指出這張照片是修圖，牌樓事實上是帶有螢光綠、黃、紫三色的灰底 LED 裝置設計，並同時貼出牌樓展示影片驗證。

▲議員李柏毅堅稱他親眼看到「媽咪生日快樂」的牌樓。（圖／翻攝自Facebook／李柏毅 毅心為您）

儘管如此，台北市議員李柏毅仍堅稱他親眼看到「媽咪生日快樂」的國慶牌樓，他4日在臉書貼文說「還是是我業障重，我到底看到了什麼？但這是真的！我自己拍的照片！昨天（10/3）11:40 在凱道拍的！」再度引起網友討論。

►點我超越韓國愉快體驗

