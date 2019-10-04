遊客是搭機乘客14倍！　大興機場成北京「超夯打卡點」...她歎：像週末的商場

▲十一假期中的大興機場。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「十一長假」期間，除了故宮、長城等傳統景點外，北京多了一個超夯打卡熱點，那就是9月啟用的大興國際機場，以2日為例，當天進入客運大樓的總人數高達8.5萬人，而實際乘機旅客僅有5667人，由此推算，前往觀光的遊客是搭機旅客的14倍。

▲遊客太多，機場人員維護秩序 。（圖／翻攝自微博）

據大興機場官方微博消息，機場迎來投運後的首個「十一」長假，觀光出遊的市民遠超航空旅客，已經成為北京新的熱門打卡地；截至3日，每日約1.5萬名遊客前往大興機場參觀，高峰時段大興機場停車樓出現短時擁堵情況；2日當天，乘機旅客共5667人，而進入客運大樓的總人數卻有8.5萬多人。

▲排隊吃麥當勞的人 。（圖／翻攝自微博）

從網友po出的照片可以看到，「十一長假」期間機場人潮湧動，不少遊客在大廳拍照留念，連機場內的多間餐廳都大排長龍。有女遊客就形容稱， 「走著走著仿佛是在週末的商場裡。」

對此，首都機場公安局3日發出警示，呼籲切勿因為「打卡」留念行為，影響機場安全出行。交警透露，近期發現兩類旅客的打卡行為，第一種是將車停放在航站樓的「落客區域」，長時間進行拍照，佔用停車資源；第二種是將車輛停放在機動車道，下車邊走邊拍，極易造成交通事故。