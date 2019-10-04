旅遊免驚高山症！最新發明「可以喝的氧氣」將推廣...一瓶輔助供氧40分鐘

▲徐禮鮮發明可以喝的氧，通過口服便可從消化道輔助供氧。（圖／翻攝自都市熱線）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人到海拔高的地區遊玩時，最怕遇到高山症，不過如今陝西西安空軍軍醫大學口腔醫院發明可以喝的氧，不僅簡單便攜，且通過口服便可從消化道輔助供氧，並維持約40分鐘。目前，這項發明通過大陸國家知識產權局審核，已獲得4項國家專利及2項國際專利，預計不久後將投入推廣使用。

據《陝西都市報》報導，這一發明源於2002年，時任該院麻醉科主治醫師的徐禮鮮接到任務，帶領醫療隊趕赴青海格爾木為患有高山症的人治病，「由於高原缺氧，我講著講著缺氧，後來服了一瓶5%的高氧葡萄糖，5分鐘左右氧飽和度逐漸上升了5%。」此事給了他很大啟發，希望能發明可以喝的氧，從消化道提高動脈的養分壓和氧飽和度。

徐禮鮮表示，「人體供氧，最重要的就是呼吸道供氧，但是許多病人肺彌散功能下降的病人，使用呼吸道供氧效果很差，發明瞭另一條供氧通道，就是靜脈輔助供氧。」這個方法具有使用方便、製作簡單、成本低廉、療效確切、容易推廣等優點，特別適用於氣體彌散功能障礙、呼吸中樞抑制和戰地危重傷員的救治。

▲工作中的徐禮鮮。（圖／翻攝自都市熱線）

至2009年，徐禮鮮的科研團隊完成創新性研究成果《特殊環境缺氧防治新技術及應用》，證明除「吸氧」外，還可通過「輸氧」和「喝氧」來改善供氧。

徐禮鮮指出，「從靜脈供養，它也能提高動脈的氧分壓和氧飽和度，維持時間大概10分鐘左右，而通過口服從消化道輔助供氧，它可以維持40分鐘左右。」目前，這項發明通過大陸國家知識產權局審核，已獲得4項國家專利及2項國際專利，預計不久後將投入推廣使用。

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