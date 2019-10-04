討海12年就要返鄉卻魂斷南方澳　菲籍漁工妻抵宜蘭哀痛認屍：帶你回家

▲南方澳斷橋菲藉罹難者IMPANG GEORGE JAGMIS。（圖／宜縣漁工職業工會秘書長李麗華提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午發生橋面崩塌，3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工罹難，其中新臺勝266號漁船上菲藉罹難者IMPANG GEORGE JAGMIS的妻子Marie Anne Impang等2人，悲痛在4日從菲律賓，趕到宜蘭員山福園認屍及處理後事，並到斷橋現場追思亡者。

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生坍塌意外，造成6名移工罹難、12人輕重傷，菲藉羅難者IMPANG GEORGE JAGMIS，遺體2日上午被尋獲，並送往宜蘭福園冰存。

▲宜縣殯葬管理所福園內設置追思靈堂，讓罹難漁工家屬追思。（圖／記者游芳男攝）

4日近中午，GEORGE的妻子Marie Anne Impang與妻妹Meriam Dimailig，悲痛的在4日，趕到宜蘭員山福園認屍及處理後事，並到斷橋現場追思亡者。

47歲George育有1子，12年前來台討生活，是新臺勝1號船員，個性溫和，資淺漁工都很願意聽他的話，沒多久就被船主升任當領班。

斷橋時，George正跟著其他漁工們到橋下排隊等著為漁船加油，當時他正在新台勝266號船上，不料，橋卻突然坍塌，遺體經過近22小時2日上午才在第13號碼頭海域被找到。

George因來台已12年，沒有大學學歷，依規定不得被續聘需要返鄉，只差半年，就可以返鄉卻不幸魂斷異鄉。

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