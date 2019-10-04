16款LINE貼圖下殺2.5折　「卡娜赫拉的Komimizuk」15元買回去

▲LINE貼圖歡慶世界動物日。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

為了歡慶10月4日世界動物日，LINE貼圖今（4）日推出16款貼圖下殺2.5折，其中包括超可愛的「卡娜赫拉的Komimizuk」，還有「Shiba-Dog」的柴犬貼圖，全都只要25代幣就可以一鍵買回去，換算約為15元。

LINE宣布活動從即日起到2019.10.07 23:59止，總計有16款貼圖下殺2.5折，其中像是原本卡娜赫拉推出的新角色「Komimizuk」，超可愛的外型就吸引不少人購買，原本也需要100代幣，相當於70元才能購買，現在也下殺2.5折，只要15元就可以把小動物貼圖帶回家。

▲16款LINE貼圖下殺2.5折。（圖／翻攝LINE）

除了「卡娜赫拉的Komimizuk」之外，世界動物日的小動物貼圖還包括「Shiba-Dog動態貼圖」、「小貓咪 - 喵尼的日常」、「喵尼來溜」、「貓如山和狗不動的快樂生活」、「貓如山和狗不動的情人節」、「柴犬MARU全螢幕貼圖」、「喵星人語錄動態貼圖」，這些用戶最愛的小貓、小狗貼圖。

當然也不能缺少小豬、小琥、小獅等貼圖，像是「療癒可愛☆麵包樹的幸福日常」、「麵包樹☆心情日記篇」、「輔大猴：老派幽默」、「熊貓狗動態貼圖」、「迷你汪啊虎虎」、「汪啊虎虎的萌力日常」、「星座小熊動起來V」、「星座小熊動起來II」。

▲「卡娜赫拉的Komimizuk」、「Shiba-Dog動態貼圖」都只要15元就可以購買。（圖／翻攝LINE）

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