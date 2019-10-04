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「活體弓魚」嘴唇穿線拉到尾巴...痛苦窒息亡！動保「揭真相」籲勿買

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▲魚販販售活體弓魚 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體呼籲消費者拒絕購「活體弓魚」。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣傳統市場裡，部分魚攤會販賣「活體弓魚」，也就是用尼龍線將金目鱸從嘴唇穿線拉到魚尾端緊緊綁住，將魚體彎曲成不自然的U字型。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，魚是脊椎動物，是台灣「動物保護法」所規範保護的對象，卻也是最被忽視的動物，同時呼籲消費者拒絕購買這種虐待動物的「活體弓魚」。

陳玉敏指出，「活體弓魚」強調可以讓魚活比較久，除了造成魚離開水面後的窒息與緊迫外，因為刻意將魚鰓打開增加與空氣的接觸，藉以勉強延長魚的呼吸，卻讓魚陷入長久、緩慢死亡的痛苦。而魚體被綑綁成不自然的U型，更造成魚的極度疼痛。科學研究早已證實魚類能感受疼痛，也會因緊迫和恐懼感到痛苦，任何捕撈、運輸都會造成魚的緊迫，進而影響肉品品質。

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動社研究會呼籲消費者絕不購買虐待魚、且魚肉品質不佳的「活綁鱸魚」，同時要求農委會應依動物保護法取締業者綁魚行為，積極著手訂定「魚類飼養、捕撈、運送、展售、致昏與宰殺動物福利規範」，推廣教育訓練並宣導消費者認知魚類動物福利。

▲魚販販售活體弓魚 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲魚販販售活體弓魚 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社研究會公布的調查影片可看到，由於部分消費者不明究裡，誤以為「活著」的魚較好，部分業者也投其所好，額外耗費運輸成本，增加時間與人力，在漁市場將金目鱸活生生綁成U字型，以全國金目鱸年交易量約1035.8萬隻計，該會推估每年約有345萬尾鱸魚遭受此虐待折磨。被虐待綑綁的鱸魚，一方面承受身體的疼痛，一方面開合鰓蓋、嘴巴，痛苦掙扎呼吸，隨著攤商販售時間長短，有的甚至達8～12小時才死亡，或有消費者選購才被鬆綁、宰殺，完全是「不必要的痛苦」。

曾應研究會邀請來台的蘇格蘭魚類獸醫集團（FVG）創辦人 Dr. Tony Wall針對「活體弓魚」的作法，以魚類獸醫的角度表示，魚被綑綁成如此不自然的姿勢、身體會承受極大的痛苦，並且延長痛苦死亡的時間。魚的痛苦緊迫會讓魚體內釋放的乳酸量變得很高，導致魚肉被污染、肉質下降。因此採用這種做法的魚肉肉質會變差。

Dr. Tony Wall更進一步說明，在自然狀態下，魚從來不會有這樣的姿勢，被綑綁的魚身體弓成U型，必定讓魚產生劇烈疼痛；而用繩線穿扯過魚嘴、鰓、鰓蓋的過程，也會造成魚的疼痛與緊迫。魚的鰓蓋被迫打開，氧氣量緩慢地降低，窒息過程變得十分漫長。攤商為了讓被綁的魚繼續活著，會不斷灑水或浸水，更可能造成魚體被污染或受細菌感染的風險。總之，這樣的作法十分殘忍，魚會非常痛苦，魚肉品質也會下降，魚肉也有被細菌污染的風險。

▲魚販販售活體弓魚 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體呼籲農委委會應即刻制定完整的魚類動物福利規範，輔導產業優化。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社研究會也指出，根據統計，台灣養殖鱸魚種類有金目鱸、加州鱸、七星鱸、銀花鱸四種。以107年漁市場交易量為例，金目鱸為最大宗占68 %，且市場上也只有金目鱸會採用「活體弓魚」方式販售。根據農委會統計，全台共有24個漁市，其中有金目鱸交易紀錄共17處，該會以電話訪查是否都有「活體弓魚」現象，得到新竹、苗栗、斗南3處漁市表示，只賣冰鮮鱸魚、不賣活魚，消費者一樣可以接受，顯示綁魚只是部分攤商與貨主與消費者共同造成的迷思。

另也魚販表示，「消費者以為魚一定要買活的才新鮮，你想嘛，很多魚從南部運上來，一整天的運輸、折磨，要加什麼才能讓魚維持活著？你自己想嘛！你只要解釋給消費者聽，他們就懂了」、「很多消費者以為看到魚被綁著就是活的，那些魚都嘛死很久了！還有攤商故意在死後把魚綁起來，讓消費者以為那是活的」！

動社研究會指出，業者活綁鱸魚的作法，絕非生產販售過程所必須，已違反動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾虐待或傷害動物」。但主管機關農委會卻長期放縱漠視，未能依法取締，也未制定「魚類飼養、運輸、展售、宰殺」的動物福利規範，以供產業從業人員遵循，讓動物保護法對魚類的保護「有名無實」，嚴重失職。

動社研究會最後呼籲，不論OIE或個別國家訂定的魚類動物福利規範，均朝向最大限度減少對活魚的傷害與痛苦。身為OIE會員國之一的台灣不能背道而馳，讓台灣成為虐待動物的「落後國家」，農委會應即刻制定完整的魚類動物福利規範，輔導產業優化。
 

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