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macOS Catalina GM版發布！iTunes功能分拆、全新Sidecar功能吸睛

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▲▼macOS Catalina。（圖／截自蘋果官網）

▲蘋果於今（4）日推出macOS Catalina GM版。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

在蘋果發布macOS Catalina的第10個beta版後，終於推出了macOS Catalina的最後一個測試版Golden Master（GM）版。

蘋果將在Catalina中帶來許多新的改變，其中最引人注目的，便是分拆過去集中於iTunes的功能，推出Apple Music、Apple TV及Apple Podcasts三款專屬的應用程式。

隨著「Sidecar」功能的推出，打通macOS及iPadOS兩個作業系統間的距離，讓iPad成為Mac的第二塊螢幕，同時也支援Apple Pencil，讓iPad搖身一變成為繪圖板。而Catalina中的「Project Catalyst」則可讓用戶喜歡的iPad或iPhone應用程式得以在macOS上執行。

另外，在iPhone上備受歡迎的「螢幕使用時間」功能也現身於macOS Catalina中，讓用戶更深入了解自己在裝置上所花的時間。

macOS Catalina也帶來了全新的「尋找」應用程式，將「尋找我的iPhone」和「尋找我的朋友」合併成一個簡單易用的App，能夠在Mac、iPad和iPhone上使用。除此之外，Catalina也新增了「語音控制」功能，讓不使用傳統輸入裝置的使用者，可透過語音方式控制Mac。

macOS Catalina的正式版預計將於今年秋季推出，可進行更新的機款包括：MacBook 2015及後續機型、iMac 2012及後續機型、MacBook Air 2012及後續機型、iMac Pro 2017及後續機型、MacBook Pro 2012及後續機型、Mac Pro 2013及後續機型，以及Mac mini 2012及後續機型。

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