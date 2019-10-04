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黑猩猩佔領英國國會　班克斯作品3.8億天價拍賣成交

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▲班克斯作品《下放國會》。（圖／路透）

▲班克斯作品《下放國會》。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

英國知名的塗鴉藝術家班克斯（Banksy）的作品《下放國會》（Devolved Parliament）於3日在倫敦蘇富比拍賣行（Sotheby's）以988萬英鎊（約台幣3.78億元）的價格拍賣出去，打破了他先前所有作品的拍賣價格紀錄。對此，他僅在個人的instagram上回覆表示「我的畫作在今晚的拍賣會得到了一個創紀錄的價格，只可惜這幅作品並不屬於我。

▲班克斯instagram貼文。（圖／班克斯instagram／@banksy）

▲班克斯instagram貼文。（圖／班克斯instagram／@banksy）

班克斯的《下放國會》在2009年完成，尺寸長達4.2公尺、寬2.5公尺，是他所有畫作裡最大的一幅，這幅畫以燈光昏暗的英國的下議會為場景，而議會席上則坐滿了面無表情的黑猩猩，暗諷了英國國會議員的獸性行為，他更在今年3月份時重新貼出這幅舊作，諷刺了英國面臨脫歐問題的混亂政局。

蘇富比拍賣行一開始僅預估《下放國會》的價碼可能會落在150萬英鎊到200萬英鎊之間，沒想到當天在經過13分鐘的激烈喊價競爭後，最後竟賣出了超過將近預期價格5倍的數目，也讓眾人大感驚訝。

班克斯的作品有濃厚的政治風格，彷彿是用藝術的方式表達他對社會的見解，另外他的作品也多以黑色幽默為主，經常帶有諷刺意味。

▲班克斯作品《在垃圾桶的愛》。（圖／美聯社）

▲班克斯作品《在垃圾桶的愛》。（圖／美聯社）

去年他的作品《氣球女孩》在拍賣會現場中成交時，落鎚的那刻，畫作的下半部竟自動捲碎為一條一條的碎紙，成為了一幅新的作品《在垃圾桶的愛》，而班克斯也成為了史上第一位在拍賣會現場完成作品的藝術家。隨後，他也上傳了一部影片，公開說明了這幅畫的巧妙玄機。

▼班克斯2018年大鬧拍賣會的影片（影片取自youtube／banksyfilm）

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