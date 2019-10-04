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蛇蠍婦為200萬「鐵鎚敲爆債主頭」…棄屍白沙屯海邊！深夜裁定羈押禁見

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▲臺灣苗栗地方法院，3日晚間11時許，將殺人棄屍兇嫌李姓婦人，裁定羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗地方法院3日晚間11時許，將殺人棄屍兇嫌李姓婦人，裁定羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

南投縣一名專營2胎放款的李姓女子，不滿唐姓女債主向她追討近200萬元債務，便約唐女在苗栗縣通霄鎮白沙屯漁村談判，不料2人卻當場起爭執，李女竟拿出車上鐵鎚並重擊唐女頭部，造成唐女頭部流血過多致死，手段殘忍。警方不到24小時，尋線將凶嫌查獲，3日晚間11點多法官裁定羈押禁見。

李姓女兇嫌（41歲），在南投專營2胎放款生意，日前向唐姓女子（51歲）商借了近200萬元；而近來唐女時常催她還錢，李女遂在2日凌晨約唐女到通霄鎮白沙屯一處海邊談判，怎料談判不成，李女竟跑回車上拿出鐵鎚重擊唐女頭部，造成唐女當場頭骨破裂，慘死在海灘旁邊的石堆上，直到傍晚才被路過的民眾發現報警。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲李女手段凶殘，第一時間還否認犯案。

警方掌握跡證後循線查訪，李女一開始還否認涉案，但因掌握確切證據，再加上李女先生的勸說，直到午後，警方突破心防成功，她才終於改口坦承涉案。

苗栗地檢署發言人莊佳瑋表示，地檢署檢察官複訊後，認為李女涉嫌刑法第271條第1項殺人罪之犯罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上之重罪，且有事實足認為有逃亡及滅證之虞，有羈押的必要性，向苗栗地方法院聲請羈押，法官昨晚11點裁定李女羈押禁見。

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