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北韓、美國今暖身「預備重談無核化」　成功有望促成川金三會

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▲▼北韓國旗。（圖／路透）

▲北韓與美國談判一度陷入僵局，如今又有一絲曙光。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

北韓、美國預計今（4）日在瑞典首都斯德哥爾摩展開準備會議，替5日重啟的無核化談判進行暖身，雙方可能會先說明各自立場，值得注意的是，若紛歧太多，明日的協商有機會取消。美媒指出，川普政府可能想放寬對北韓的制裁，換取平壤關閉寧邊核設施。

《韓聯社》報導，這起預備會議將於瑞典時間4日上午10時（台灣時間4日下午16時）開始，尚未公開具體地點，北韓、美國將針對無核化、建立全新關係與落實朝鮮半島和平為主軸，進行協商。

北韓巡迴大使金明吉等人組成代表團，3日從北京搭機飛往斯德哥爾摩；美國方面，北韓政策特別代表比根（Stephen Biegun）也會抵達。還不清楚哪些人出席會議，有可能是金明吉、比根見面，也有機會由副代表級人物現身，針對具體時程、會談方式事先交涉。

有分析認為，雙方想要遠離媒體焦點，盡量專心談判；也有觀點指出，彼此可能不太看好談判。目前雙方預計5日重啟協商，但也有機會談超過1天，北韓代表團打算結束後經由俄羅斯莫斯科於7日飛往北京，接著再回到北韓，不過目前都還有變數。

首次川金會去年6月在新加坡舉行，川金二會今年2月則在越南河內展開，然而雙方一度陷入僵局。若這次談判取得成果，川金三會則有可能於今年實現。

美媒VOX此前報導，川普政府想出對策，未來36個月暫停制裁北韓煤炭、紡織物的出口，條件是平壤關閉寧邊核設施並採取進一步措施。這個消息曾被美國國務院否認，不過，兩名消息人士告訴媒體，華府本周與平壤會晤時，會提出這個建議。

►又見金正恩射彈　美擬解除北韓部分經濟制裁

►北韓稱試射新型SLBM「不影響鄰國安全」　北極星3型構造圖早曝光！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

 
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