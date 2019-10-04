梁振英發出「懸賞令」　賞金78萬元抓「襲警幕後指揮者」

▲梁振英指曾志健是暴徒，被槍擊與學生身份無關。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港前特首梁振英3日下午在臉書發出「懸賞令」，只要有人舉報10月1日荃灣襲警、六區打砸燒的幕後主使，就頒發20萬港元（約78萬元新台幣）的賞金；若發現校園內有人對學生進行政治宣傳，舉報後也可獲得10萬港元（約39萬元新台幣）的賞金。

梁振英表示，在荃灣衝突中彈的曾志健是暴徒，案發至今沒有人敢否認這個簡單事實，因襲警被槍擊的案情，與學生身份無關，更與學校無關。

梁振英指出，曾志健有家庭，更有《621人道支援基金》可以提供免費法律援助，因此所有道理都說明學校沒有角色，「學校唯一的責任是保護校譽，保護校內其他學生不受汚染，避免成為全世界教育界的反面教材，因此唯一要做的動作是革除曾志健學籍。」

梁振英提到，激情總會過去，激情過後，全香港會同意曾志健是何傳耀紀念中學歷史上的最大污點。

梁振英還說，9月29日被捕及被控暴動罪的96名人士當中，有近半是學生，14人為18歲或以下，「為了防止更多學生進一步在校內被radicalise（被激化），發出懸紅（懸賞），以還香港校園正常的教與學的環境。報料（爆料）請電，絕對保密。」

懸賞內容如下：

一、提供任何關於教材、或老師或其他校內人仕對學生作政治宣傳的消息或資料，賞金10萬港元（約39萬元新台幣）。

二、舉報因學生的政治立場或家庭背景而被針對或被欺凌，賞金10萬港元，有關資料將轉交教育局或執法機關跟進。

三、舉報10月1日六區打砸燒參與者或幕後指揮或幕後背景，賞金20萬港元（約78萬元新台幣）。

四、舉報10月1 日荃灣暴動襲警槍擊案的同黨或任何幕後指揮或幕後背景，賞金20萬港元。

▼梁振英在臉書發出懸賞令。