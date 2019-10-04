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頭獎衝5.9億！大樂透最後加開14組100萬　買1注就有15次對獎機會

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲大樂透今晚頭獎上看5.9億元，若1注獨得，將是今年大樂透最高的單注頭獎獎金。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透頭獎連摃19期，今（4）日晚間開獎將上看5.9億元，若有1名幸運兒獨得，將是今（2019）年大樂透最高的單注頭獎獎金。此外，中秋加碼加開百萬百組獎項，還有14組100萬元獎金也將於今晚全數開出，買一張不僅能對當期大樂透，還可對14組100萬元獎項，等於有15次對獎機會，民眾不妨把握機會試試手氣。

大樂透中秋加碼加開「100組100萬元」活動，截至10月1日已實施9次開獎，累計開出86組中秋加碼100萬元，總中獎注數為102注，民眾仍有14組100萬元的中獎機會。台灣彩券公司表示，今天將加開最後一期中秋加碼，按照中秋加碼實施條件，由當期所有中獎組數均分1,400萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，今年端午節加碼大樂透百萬百組活動，最後一期100萬元獎項尚有18組待送出，當期開獎有3組中獎，且均為一注獨得，因此由這3名幸運兒均分加開獎項總獎金1,800萬元，每人抱走600萬元，也是原獎金的6倍之多。

回頭看這次中秋加碼，台彩指出，今天開獎的大樂透預估銷售金額為1.85億元，以此估算，預估有機會開出3組百萬加碼獎，若皆為1注獨得，等於3位幸運兒可均分1,400萬元獎金，每人約可領467萬元，也是原本獎金的4.6倍。

投注站老闆透露，大樂透中秋加碼活動今天是最後一期，不少民眾為了14組尚未開出，剩餘獎金1,400萬元，把握機會到彩券行試試手氣，期盼能受到財神爺的眷顧。

至於怎麼買比較容易中獎，從這次中獎的102張彩券來看，平均單張投注金額為825元，有74%的人採用電腦選號，其中13%的幸運兒是採用包牌方式中獎。

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