Instagram推出新款應用程式Threads　讓用戶跟摯友在私人空間交流訊息

▲Threads主打傳送照片訊息。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳心怡／外電報導

Instagram推出了一款全新應用程式Threads，這同樣也是社群軟體，但專門設計給用戶和摯友之間使用。iPhone和Android用戶均可使用。

Thread是一款專注於相機的應用程式，能讓Instagram用戶分享個人狀態，或是向摯友列表中的其他用戶快速發送照片和影片。

就像在Instagram上一樣，Threads允許用戶輕鬆地將好友添加到好友列表中，或刪除好友，除非主動告訴別人，否則任何人都無法知道他們是否在列表中。

Threads與Instagram分開，意味著用戶可以擁有一個專門的收件箱，用於收摯友消息和通知，如果用戶不想與發布Instagram Story時滑入的Direct Message的那些人混在一起，那Threads就很適合了。

打開Threads也將直接打開相機，並可以為好友列表中的人創建快捷方式，只需單擊幾下就可以輕鬆共享照片和影片。這樣的操作類似於Snapchat。

▲Threads頁面。（圖／翻攝自Instagram）

Instagram表示「我們發現，用戶對於在自己較小的朋友圈子裡，有保有持續聯繫的需求，會想要透過照片和影片來告訴好友自己正在做些什麼，並表達自己的感受。」

Facebook在一篇文章中表示，「這就是我們打造Thread的原因所在，這是一種能讓用戶跟摯友在專用的私人空間中進行訊息交流的新方式。」

這款應用程式效仿了Facebook競爭對手Snapchat的多種元素，在Facebook正式宣布推出這款應用程式之後，Snapchat股價大幅下跌，跌幅最高達到了7%。

雖然Threads確實是一個新穎的主意，但這並不是Instagram第一次開發獨立的應用程式。該公司曾在2017年推出Instagram Direct，但在2019年5月就取消了。現在新的Threads上架，用戶可以真正知道傳進收件箱的訊息是來自真正關心你的朋友。