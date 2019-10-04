牡丹第一有機驗證農　李金豐讓恆春半島字學童吃到有機蔬菜

▲屏東縣溝牡丹鄉農友李金豐種有機菜供應學校營養午餐，旁邊是太太陳梅慈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉農友李金豐，原在中部和朋友合夥開機械模型工廠，10年前回到家鄉獨資創業， 5年前把家裏原種樹的農地，也改種有機蔬果，最近整理1分多地種短期葉菜，準備供應到恆春半島的學校午餐。

50歲李金豐因沒有種田底子，返鄉後除忙原來的機械模型工廠，也學著種田，但問題問了10個人，卻有9個答案，最後朋友介紹他到中興大學請教專家教授，也開啟他對有機的認識，就這樣台中牡丹兩地跑了2年。

原來承租種水稻田，以友善方式耕作，用手工插秧，施肥及管理過程請教專家，收割全用手工採收，由於租約到期，就將自家原種樹的5分多地改種蔬果，全部申請有機驗證。

他指出，這些田地靠近車城四重溪較平緩的農地，卻是石礫地，就僱用怪手將大石塊挖出，再以人工將小石頭一塊一塊撿出來，「白天搬石頭，傍晚種菜」，有小白菜、青江菜等，全部供應給恆春半島的中小學營養午餐團膳。

太太陳梅慈是閩南人，閩南人嫁給原住民也傳為佳話，倒是李金豐一口流利的台語，看不出來是原住民，兩夫妻種田收入雖沒有之前豐沃，但回到農村和長輩相聚，賺到很多溫情及健康身體。

農糧署南區分署長姚志旺表示，有機農業是政府推動農業政策的重點，他希望打造恆春有機半島，除當地學童可以吃到有機蔬菜外，將來在恆春半島的飯店餐廳，一樣可以吃到在地的有機蔬菜。

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