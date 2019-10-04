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台南夫賭博酗酒還盜領花光妻存款　19年後窮到求撫養慘被兒女放生

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記者黃翊婷／綜合報導

台南吳姓男子1984年2月間與阿鳳（化名）結婚，兩人育有一子一女，但他婚後不改酗酒、賭博的習慣，不僅花光自己的工作收入，還把妻子的存款全部盜領一空。如今夫妻倆已離婚19年，吳男窮到無法維持生活，一對子女經濟狀況也不是很好，因此決定訴請免除對父親的扶養義務，日前獲台南地院法官判准免除。

▲離婚,監護權,扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳男婚後並未幫忙照顧子女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，吳男婚前就有酗酒、賭博等習慣，雖然他有工作收入，卻完全不夠自己花用，還拖垮整個家庭，妻子為了扶養兒女，工作之餘還要從事家庭代工補貼收入，有時得靠娘家接濟或是向公婆借款才能度日，生活過得很辛苦。

沒想到吳男看了不但沒有悔改，還變本加厲出入酒店、舞廳，並靠申辦信用卡到處借貸，導致經常有人討到家中催收債款，最後還把妻子的存款盜領一空。阿鳳為了孩子以及其他種種因素，最終決定在2000年7月間離婚，獨力把未成年的兒子、女兒拉拔長大。

▲麻將，賭博。（圖／pakutaso）

▲吳男喜歡賭博。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

阿鳳出庭時證稱，吳男當時在電影院擔任放映師，卻都沒有拿錢回家，離婚的最後導火線是因為對方外遇，「後來我帶著兩個孩子搬到外面住，母親偶爾會來幫我帶小孩。」

由於吳男目前已經窮到無法維持生活，理論上應該受到子女的扶養，但台南地院法官認為，他過去的工作收入全花在個人玩樂上，從未負擔過家庭責任，離婚之後也對前妻、子女不聞不問，更別說是提供扶養費用，如今反過來要求子女扶養的確不公平，因此裁准子女的要求，免除他們對父親的扶養義務。

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