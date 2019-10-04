松江南京站地上權開賣啦！租金報酬率上看3%　壽險業將爭搶

▲松江南京站。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

今年唯一、指標性的國有地上權招標案「松江南京地上權案」將在下周一（7日）公告、預計12月9日開標，該地上權案的權利金底價將有40億元，約是市價的四成五、地租率有4%。房產業者分析，若該地規劃為Ａ級辦公室，租金報酬率可上看3%，是壽險業者會爭搶的標的。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，因為國產署已經限制該地「不能蓋住宅」，且近期旅館業經營較為困難，加上松江南京地上權附近是辦公室集中地區，所以預期業者得標後，該地上權應該會規劃為辦公室大樓。

請繼續往下閱讀...

就該地附近辦公室的租金行情大約每月每坪2500元~3000元左右；如果業者規劃為A級辦公室，每坪租金拉高到3500元~4000元，租金報酬率每年會有3%以上，是壽險公司會想要投資的標的。

國產署此次要招標的「松江南京地上權案」為位於台北市捷運松江南京站2、3號出口的地上權，土地屬於國發基金，共有南、北兩塊基地，中間有道路分隔，屬於第3種住宅區及第3種商業區；其中北側基地面積約574.75坪，與捷運出入口共構，南側基地面積則約875.7坪。

國產署官員表示，相關的細節將在下周一公告，目前規劃是權利金是市價的四成五，約40億元左右；地租率大約是4%，僅只有1%是隨地價、3％的則是簽約當時的公告地價徵收。值得注意的是，松江南京站是共構建築，所以得標者還要付2億多元共構費用付給捷運局，這也會載明在公告的細節裡，預計在12月9日開標。

松江南京站地上權案在8月時已經召開過座談會，已經引起許多潛在的投資人的興趣，前五大壽險公司包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽與南山人壽等都有興趣，共有50多組投資人到場瞭解。房地產業者表示，由於松江南京站地上權的地租率只有1%是浮動、3%的租金是可以預期的，投標者可以計算未來的投資成本，搶標的興趣也會大為提升。

去年「空軍官兵活動中心」（空軍俱樂部）地上權開標時，元大銀行的標單一度被遺落的烏龍，導致一度出現兩個得標者為南山人壽與元大銀，最後確認元大銀得標。官員表示，由於上次的烏龍事件也進行檢討，發現與郵局的橫向聯絡上確實有不周延的地方，除了信箱郵件之外，郵局櫃台上的郵件沒有彙整到信箱內，導致有標單被遺落的情況，但是這次會重複確認信箱內的郵件外，也會跟櫃台標單是否完整取回，避免類似的情況再發生。