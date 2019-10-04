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後悔沒幫報警！埔里人妻心疼受傷妹　「一個後保桿」神破案...網淚讚爆

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▲後悔沒幫報警！埔里人妻折返「一個後保桿」神破案　網淚讚翻：神探4ni。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲她沿路狂找白色同款車輛。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

南投埔里一名人妻昨天目睹一場小車禍，原本停路邊的她想伸出援手，但看到有人協助後便作罷，事後她在地方社團看見受害妹妹發文，稱肇事者逃跑、電話又是空號，這讓她非常後悔當下沒幫忙，於是憑藉著瑣碎記憶，最後真的把肇事者給找出來了。

人妻在爆怨公社還原始末，當時一台轎車迴轉，她心裡正想著，「X！這一定會撞到」，沒想到另一台機車果然煞車不及，真的撞上倒車了，「那時我停路邊，才想說要不要下車幫忙，就看到旁邊也有人協助，所以便開走了。」

請繼續往下閱讀...

人妻原以為車子的行車紀錄器有錄到，必要時能提供，怎料回家打開一看，赫然發現根本忘記插電，加上後來受害者妹妹有在網上發文，表示肇事者跑了，留下的電話也是空號，一席話讓她的罪惡感加重，並下定決心要幫那位妹妹找到對方。

女網友說，「我只記得是白色罵曲，後保桿有擦傷，車主頭髮捲捲的有點年紀，所以我去載小孩的時候，沿路一直看有沒有可疑車輛，雖然有看到2、3台同款車，但後保桿不是沒傷就是傷的地方不一樣。」

▲後悔沒幫報警！埔里人妻折返「一個後保桿」神破案　網淚讚翻：神探4ni。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po發揮柯南精神，成功找到肇事車輛。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過皇天不負苦心人，等她接完孩子，走進巷弄時，突然瞄到對面小巷裡的白色March，重點是後保桿擦傷的地方有點像，所以她先拍照存證，還問了剛散步回來的老伯，但對方也不知道，正當她心想，「難道我要一間一間問」的同時，後方有位騎車載孩的女生突然停下，並詢問她「妳有什麼事嗎？這是我的車。」

起先，人妻以為是認錯車，因為肇事者明明是個大叔，但她不死心，繼續追問下去，並形容肇事車主給對方聽。然而，女生聽到關鍵字後，愣了一下承認那是她老公，同時也解釋，是先生記錯號碼，不是故意留下假電話的，而且那時老公轉述的是，他沒有真的撞到，是妹妹自己跌倒的。

最後，女網友將照片傳給受害者家屬，並告知有需要能幫忙作證，她也自豪地說，「我真是太厲害了，居然可以靠一個受傷的後保桿找出肇事車輛，做好事的感覺真爽。」

對於她正義又熱心的善舉，網友們紛紛大讚，「柯南的精神」、「你有考慮改行嗎？刑事組很需要你」、「埔里人就是讚」、「神探4ni」、「謝謝妳的熱心幫忙」。

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