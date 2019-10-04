1歲兒呼喊「找爸爸」！謝志雄爸媽吞藥降血壓　淚訴：別再進鐵皮屋

▲謝志雄母親哀痛地呼籲「鐵皮屋真的不要再進去」。（圖／記東森新聞）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中大雅工廠火警釀成2名勇消殉職慘劇，其中勇消謝志雄（33歲）育有一名年僅1歲的兒子，且妻子還懷有7個月大的雙胞胎，一家痛失經濟支柱，癱坐在殯儀館內久久無法言語；謝媽媽、謝爸爸稍早接受媒體採訪時手中還拿著藥，表示自己吃不下、也睡不著，只能靠著藥物降血壓，同時還哽咽對著鏡頭呼喊，「鐵皮屋起火了，真的就不要再進去！」

謝媽媽哽咽地表示，過去鐵皮屋火場就曾奪走許多消防弟兄的生命，只是她怎麼也料不到，這次走的竟會是自己含辛茹苦養大的寶貝兒子，「鐵皮屋不要再進去，我希望他的兄弟們，真的不能再進去！」

▲謝志雄父母手中還拿著水、藥，就怕因悲傷過度血壓升高。（圖／東森新聞）

謝媽媽說，1歲大的孫子目前暫時託付保母照料，他才剛學會說話不久，還頻頻喊著「爸爸、爸爸」，希望謝志雄能趕快來接他回家，但稚幼的他卻不知道，再也見不到爸爸。

謝爸爸、謝媽媽在接受媒體採訪時，2人手中都還拿著藥，情緒激動地表示，2個老人家身體不好，接到噩耗後吃不下、也睡不著，還得靠著藥物降血壓，否則倘若2人真的受不了、倒下了，懷孕的媳婦該怎麼辦才好？

▲謝志雄一家感情相當好，在事發後年幼的兒子還頻頻呼喊「找爸爸」。（圖／翻攝謝志雄臉書）

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