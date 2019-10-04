講每一句話，請慎重！徐乃麟：詐賭詐欺緋聞「只要誹謗都告」

記者劉昌松／台北報導



藝人徐乃麟屢遭爆料「豪宅變賭窟」、「假賣屋真詐財」、「和女密友發生關係」，為了證明清白，徐訴諸司法提告，他在4日首次為被指投資詐財案，到台北地檢署出庭說明後，接受媒體採訪表示，相關指控「都是子虛烏有」，「每一個都告」，「現在是電子科技時代，要講每一句話，請慎重」。

▲徐乃麟說近日對他的接連爆料「都是子虛烏有」，他每一個都會告。（圖／記者劉昌松攝）

有媒體在5月間報導，蔡姓建商指控，他原本和曹姓女子等合夥人，要購買徐乃麟名下豪宅當資產，到大陸申請開公司，但是蔡貸款買房後，房子未能點交，房產還被拿去設定抵押，懷疑遭徐乃麟詐欺。

▲徐乃麟曾舉行記者會說明房屋買賣糾紛，結果蔡姓建商插入現場指控遭徐詐騙。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

徐乃麟在報導刊登當天就舉行記者會表示要控告蔡男等人涉嫌誣告、妨害名譽，徐表示，他透過友人認識曹女、再因此認識蔡男，對方稱要開公司資金不夠，所以低價賣房，並登記在蔡的名下，之後徐繼續付房貸利息，催促對方處理房款問題不成，所以將房子登記回自己名下。

徐在記者會後，就委託律師提告，檢察官4日開庭，徐乃麟一早進入北檢看到媒體守候，還一度板著臉希望記者不要拍攝，開庭提供相關房屋買賣資料後，似乎一吐怨氣，微笑受訪表示，相關的不實指控，包括先前指他涉入詐賭案的部分「每一個都告，加重誹謗」。

▲徐乃麟4日一早到北檢時，神色凝重希望媒體不要拍攝。（圖／記者劉昌松攝）

另外，針對楊姓女子指徐的豪宅變賭窟案上次開庭後，委任律師爆料爆料握有錄音檔，徐乃麟自己說和董姓女密友「發生關係」，徐在4日強調，已經請檢察官，要對方「把整個錄音帶完整的錄音過程陳述出來，看有沒有講，是怎麼講的，我常講，凡走過必有痕跡，現在是電子科技時代，要講每一句話，請慎重。」

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