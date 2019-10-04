韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年…跪趴地上求原諒！

▲韓國高爾夫球選手在球場上大比中指。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

正所謂運動家的風度，似乎在球場上反而不一定見的到。南韓大邱29日舉行高爾夫球比賽，原先被看好的29歲選手Kim Bi-O，竟在比賽過程中對觀眾大比中指，雖然最後成功拿下冠軍，但仍遭到炮轟，認為根本沒有風度。Kim Bi-O事後召開記者會道歉，聲淚俱下的跪著說對不起，最終更遭到禁賽3年。

綜合外媒報導，Kim Bi-O在南韓職業高爾夫球界中，可以說是相當被看好的球員，但最近卻因為在大邱慶北公開賽中，揮桿完竟轉頭對觀眾比中指，全部過程都被實況轉播記錄下來，他更是一臉不滿的對球桿出氣，讓在場觀眾全都看傻眼。據悉Kim Bi-O之所以生氣的原因，是因為有觀眾在他揮桿時拍照，認為自己被快門聲影響，所以氣到比出中指洩憤。

▲最後狼狽下跪道歉。

在比賽最終結果Kim Bi-O仍贏得冠軍，但這段比中指的影片卻造成他負面聲浪不息，原本年輕、有成績的形象全毀，網路上批評聲浪不斷，讓Kim Bi-O最終在鏡頭前開記者會下跪道歉，跟原本在球場上比中指的樣子相差甚遠。南韓高爾夫協會最終決定，Kim Bi-O將被停賽3年，並且罰1000萬韓圜（約台幣25萬）作為為自己行為負責的表現。

不少網友看到Kim Bi-O在球場上的憤怒與最後道歉的樣子，留言直呼「自己成績問題，沒有必要牽扯到觀眾身上」、「沒有這些支持你的人，你也沒有今天」、「運動家風度到底在哪？」但也有網友表示，在球場上，球員需要高度的專注力，稍微風吹草動的聲音都可能影響，建議還是要尊重球員比賽。

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