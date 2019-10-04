女兒被阿公罰跪！爸拿殺蟲劑噴阿公眼　出庭辯：在噴蚊子…

▲屏東一名曾姓老翁控兒子趁他睡午覺時拿殺蟲劑噴他眼睛。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東一名曾姓阿公指控兒子3月趁他午睡時，因不滿他罰跪孫女，竟拿殺蟲劑噴他眼睛試圖報復。事後，兒子辯稱只是想殺蚊子，並非蓄意攻擊。法官審理時則因阿公提不出驗傷相關的就醫證明，判兒子無罪，全案仍可上訴。

曾姓阿公指控，3月19日下午2時許兒子疑似因不滿他罰跪小孫女，竟趁他睡午睡時拿殺蟲劑直噴他的眼睛，睡夢中他先是驚覺有液體在臉上，隨即問：「為何要這麼做？」見兒子閉口不答後，阿公先下意識以雙手遮擋，但兒子並未因此停止動作，反而又再噴了2次，害他眼睛受傷，痛得無法睜開。

曾姓阿公2017年5月就曾因兒子對他施暴聲請過保護令，當時保護令上明確載明禁止兒子再對他做出任何身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，曾阿公以此怒控兒，認為他拿殺蟲劑噴眼一事違已反保護令。

地院審理時，兒子辯稱：「我只是看到屋內有蚊子，拿殺蟲劑噴蚊子，爸爸躺在客廳睡覺，我沒有拿殺蟲劑噴他的眼睛。」最終法官認為，被殺蟲劑噴到的正常反應應該是會痛得立即就醫，然而曾姓阿公事發當下並沒有任何就醫紀錄及診斷說明書，這部分不合乎常理，在無法提出相關證據的情況下，判兒子無罪，全案仍可上訴。

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