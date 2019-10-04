抓到了！陸交換生撕毀清大連儂牆　學生會：用言論自由再填滿

▲清大連儂牆被陸籍交換生撕毀。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清大學生會在校園內設置兩座連儂牆聲援香港，未料，9月30日中午卻遭1名撐傘女子撕毀海報，經學生會報警，警方循線找到清大的陸籍交換生劉女。劉女說，因立場不同，認為連儂牆上所張貼的海報及標語太過偏激，才憤而撕毀，而撕毀的海報及標語都已丟到垃圾桶。全案依毀損罪嫌函送新竹檢方偵辦。

清華大學學生會指出，學生會於小吃部野台旁海報牆設立的連儂牆，於9月30日中午12點55分遭不明人士撕毀，經調閱監視器，確認是人為蓄意破壞，學生會嚴厲譴責撕牆的行為，同時也至警局報案並提告。

清大學生會聲明指出，台灣為多元開放的國家，應要尊重包容不同聲音，連儂牆為集體表意支持自由場域，「每個留言承載我們對於生長的土地、生活的方式的願景」，邀請大家守護這塊土地難能可貴的自由與民主。

聲明也表示，若對撕牆，有人感到憤怒，或者來不及寫上，將再次用言論自由填滿連儂牆，以具體行動支持，為香港爭取真民主盡份心力。

警方獲報後，調閱相關監視器畫面，鎖定1名手撐粉紅色雨傘的劉姓陸籍交換生，犯案後劉女進入清華大學旺宏館清大圖書館內，她到案後坦承涉案，向警方表示，因立場不同，認為連儂牆上所張貼的海報及標語太過偏激，才憤而撕毀，而撕毀的海報及標語都已丟到垃圾桶。全案依毀損罪嫌函送新竹檢方偵辦。

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