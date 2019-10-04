柯P嗡嗡包再進化！容量史上最大、防撥水　限量3000個市民瘋搶

▲民政局嗡嗡包發表會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後，每年都在國慶日時在市府廣場發送「嗡嗡包」，至今已邁入第5代，年年都一吸引民眾瘋搶，設計也越來越特別，從一開始簡單的束口袋造型，到去年提升為大容量後背背包，限量3000個秒殺搶光。台北市民政局4日召開記者會，正式公布第5代嗡嗡包，採用米白色、深藍撞色設計，造型簡約時尚。

第5代嗡嗡包設計又更進化！繼去年脫離束口袋改用一般背包尺吋設計後，今年更進一步加大包體容量、手提把，還兼具防潑水，增加使用上的機能性，是民眾上班、出門郊遊的好夥伴。

民政局長藍世聰說，這次把國旗的三個元素融合背包設計裡，今年設計也比往年務實，連市長都很喜歡，「今年不來排包包很可惜」。另外，往年在國慶前一天就會有民眾排隊，藍世聰說，排隊動線跟市民來排隊的環境都會規劃好，市長也特別叮嚀，因為市民很辛苦來排隊，希望市民排隊過程中很舒適。

市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩則說，今年嗡嗡包的容量蠻大，還多了手提設計，對一般搭捷運的人來說蠻便的，可以後背也可以手提，而且今年多了條紋設計、撞色，蠻好看的。黃笑說，如果真的需要到外縣市或是遠一點的地方，可以考慮背嗡嗡包，背包真的蠻大的。

另外，近來市長柯文哲出現掉粉危機，是否會擔心今年的人氣不如以往？黃瀞瑩說，身邊有很多朋友或是跑行程過程中，還是有很多人都在問，相信大家對這背包的需求還是蠻大的。

民政局補充，10月10日國慶日當天將於市民廣場推出3000個限量第5代嗡嗡包，上午6點30分開始發放兌換卷，7點30分升旗典禮後，8點開始憑卷兌換嗡嗡包，呼籲市民一定要早起來參加國慶升旗活動，帶著超值限量背包回家。



