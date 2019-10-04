台灣電商挑戰日本市場　打造在地化商品擠進熱銷排行

▲日本東京時尚產業展FASHION WORLD TOKYO 2019秋季展，在日本東京有明國際展覽中心一連3天熱鬧開展。（圖／中華民國無店面零售商業同業公會提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日本東京時尚產業展FASHION WORLD TOKYO 2019秋季展，於10月2日至4日在日本東京有明國際展覽中心熱鬧開展，今年適逢10週年擴大舉行，匯集了90家日本本土品牌、50位新銳設計師，更有來自40國1,050家廠商參展，台灣也有近20家業者看好日本市場參與展出。

首次參展的台灣網路女裝品牌「露比午茶」，不像其他多數台灣電商品牌插旗東南亞，而是挑戰成熟的日本市場，且為了提升品牌能見度，還從線上拓展到實體通路。露比午茶創辦人兼總經理洪怡芳表示，日本是世界流行文化的發送地，民眾對於蕾絲、蝴蝶結、繁複做工的服飾喜好度高，與品牌風格相符，因此在2017年進駐SHOPLIST平台、2018年在樂天市場開店後，不僅半年內每週營業額已達100萬日幣，明星款紗裙更擠進平台數十萬件商品中熱銷排行前50名內。

▲台灣網路女裝品牌「露比午茶」首次參展。

中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興表示，2018年日本電子商務市場規模達17兆9,845億日幣，成長率6.22%，日本民眾最常用購物網站前3名分別是Amazon、樂天市場、Yahoo，熱銷商品前4名分別是服飾配件、書籍漫畫、食品飲料、美妝品，這些都是台灣電商業者不陌生且擅長的項目，只是如何找到日本民眾的喜好來調整成合適的商品，以及建立品牌能見度，都需要重新規劃。