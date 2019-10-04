美網友瘋用「桃子Emoji」表達彈劾川普　桃子周邊登熱銷榜首

▲ 「桃子Emoji」成為網友最近抗議、調侃川普的專用Emoji。（圖／翻攝自emojipedia）

實習記者羅明輝／綜合報導

隨著彈劾美國總統川普的聲浪越來越大，一股「桃子風潮」意外興起。由於「彈劾」（impeachment）一詞當中包含了「桃子」（peach）這個單字，最近不少支持彈劾川普的網友，都紛紛在社交媒體的推文中使用「桃子Emoji」表達自己的聲音。受到這股風潮影響，就連桃子相關的產品也都在近期相當熱賣。

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，自從川普爆出「通烏門」事件後，美國饒舌歌手Lizzo 便在9月24日的推文中大玩文字遊戲，巧妙使用了桃子Emoji，取代了「impeachment」一詞當中「peach」的部分，深受網友好評，獲得超過12萬個讚和2萬次轉發。





▲ Lizzo在推文中將桃子Emoji放入彈劾「impeachment」一詞中 。（圖／翻攝自Lizzo推特）

Lizzo的貼文隨即帶起了一股「桃子風潮」，不少網友發文時，都會附帶加上幾個桃子Emoji，以傳達自己贊同彈劾川普的想法。就連相關的手工製品，像是桃子果汁、桃子酒、桃子徽章和貼紙都在最近大賣，榮登暢銷榜榜首；除此之外一首1995年的美國老歌「Peaches」也開始在華盛頓特地的酒吧不停播放。

據悉，桃子Emoji會被選定為抗議、調侃川普的專用Emoji，除了「impeachment」、彈劾川普這層涵義外，還有其他2個原因，第一個是因為因為桃子的顏色與川普的的膚色相近；另一個原因則是它代表著性感的蜜桃臀、性，用以暗諷川普捲入多起情色糾

▲ 桃子相關周邊商品意外大賣。（圖／翻攝自amazon）

倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）教授韋斯曼（Benjamin Weissman）說明，人類會不自覺地透過類似的單詞，來賦予Emoji新的含義。像是做左輪手槍的Emoji就因為美國反槍支組織「紐約反對槍支暴力」（New Yorkers Against Gun Violence）號召的活動影響，而被替換成了水槍Emoji。

▲ 網友紛紛響應「桃子風潮」。（圖／翻攝自Bill McGowan推特）

英國語言學教授伊文斯（Vyvyan Evans）補充，其實像「impeachment」這類結合文字與圖案、象形，來表達抽象事物的方式，早在6000多年前的美索不達米亞，蘇美人（Sumerians）就已經在楔形文字中使用過。

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