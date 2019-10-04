　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

墾丁2潛水客失聯48小時！研判漂往台東大武方向 　海巡搶命救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署會同屏東縣威鯨救難協會、消路人員4日往台東方向搜尋失聯兩名江潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁楊姓教練在鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起處，搜救人員研判失聯兩名潛水客被海流帶往台東大武方向，全力搜救。（圖／記者陳崑福翻攝）　

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區會同屏東縣消防局及屏東縣威鯨救難協會等單位，4日早上持續往台東縣大武方向海域搜尋2天前從鵝鑾鼻海域浮潛的兩名失聯潛水客，救難人員表示，今天是關鍵期，根據海流方向研判，潛水客有可能漂向大武方向，已全力搜救。

鯨探號是於2日上午8時55分由墾丁後壁湖安檢所出港，計畫至貓鼻頭外海1浬處實施船潛，原訂上午10時結束活動，船長發現潛客未依時返回船上，立即向後壁湖安檢所通報，請求協助搜索。

2日晚上7時40分，楊姓教練於鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起，返回鵝鑾鼻安檢所，因身體虛弱送往就醫無礙，另1台籍潛水客及1名陸籍潛水客，經兩天來搜尋，迄上午10時仍未發現。

為掌握72小時黃金救人時間，海巡署、消防單位及屏東縣鯨救難協會等單位人員今天一大早就出海搜救，但至上午10時止，仍未有所發現。

屏東縣威鯨協會理事長潘豐田表示，根據海流方向，兩名失聯的潛水客，有可能被帶往台東縣大武方向，該協會救難人員今早從滿州出海往大武方向搜尋。由於這兩天沒有下雨，潛水客如果僅依賴海水補充水份，體力水份流失更快，更令人擔心他們的狀況，今天是搜救關鍵期，必須把全力搜救。

他說，2000年4月間，墾丁七星岩曾發生8名失蹤潛水客失聯，經47小時漂流，在台東太麻里近海域全數獲救情況，期盼這次也出現奇蹟。

ET快訊
不喬「韓郭會」了！韓國瑜競辦：目前無跟郭台銘見面規劃
韓國瑜十多份民調一路輸　藍議員李明賢找到原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻查帳...驚見中風夫花千萬養她　小三「有成功進去」憶床事！嬌喊：情不自禁

墾丁2潛水客失聯48小時！研判漂往台東大武方向 　海巡搶命救援

分手後全要討回來！女帶現任登門追萬元　惡少蛋洗「前男友媽媽魚湯店」

講每一句話，請慎重！徐乃麟：詐賭詐欺緋聞「只要誹謗都告」

1歲兒呼喊「找爸爸」！謝志雄爸媽吞藥降血壓　淚訴：別再進鐵皮屋

抓到了！陸交換生撕毀清大連儂牆　學生會：用言論自由再填滿

無業男討錢遭拒竟裸身持刀隨機怒砍3重傷　判刑定讞

腹中雙胞胎「來不及見爸」！謝志雄孕妻痛哭　親友含淚打氣：陪著你堅強

快訊／和平西路、西園路口2機車碰撞！滑行數m起火「燒成廢鐵」　民眾嚇壞

比利時男單車環島迷航　苗警供吃住、修手機...直呼：太好了！

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

妻查帳...驚見中風夫花千萬養她　小三「有成功進去」憶床事！嬌喊：情不自禁

墾丁2潛水客失聯48小時！研判漂往台東大武方向 　海巡搶命救援

分手後全要討回來！女帶現任登門追萬元　惡少蛋洗「前男友媽媽魚湯店」

講每一句話，請慎重！徐乃麟：詐賭詐欺緋聞「只要誹謗都告」

1歲兒呼喊「找爸爸」！謝志雄爸媽吞藥降血壓　淚訴：別再進鐵皮屋

抓到了！陸交換生撕毀清大連儂牆　學生會：用言論自由再填滿

無業男討錢遭拒竟裸身持刀隨機怒砍3重傷　判刑定讞

腹中雙胞胎「來不及見爸」！謝志雄孕妻痛哭　親友含淚打氣：陪著你堅強

快訊／和平西路、西園路口2機車碰撞！滑行數m起火「燒成廢鐵」　民眾嚇壞

比利時男單車環島迷航　苗警供吃住、修手機...直呼：太好了！

中職／亞太棒球村6度招標　統一獅期待現代化主場

安倍再遞橄欖枝：希望中日關係更加牢固與習近平到訪

鄭進一咬牙撐「短命婚」9個月　康康防他再婚「捲款」出絕招

雲端最前線／倒數百日拚逆轉 韓：我支持度非常強大

創校1年就報到！「最老校狗」小黃畢業　三民高中生作曲淚謝：下輩子再相遇

妻查帳...驚見中風夫花千萬養她　小三「有成功進去」憶床事！嬌喊：情不自禁

不畏景氣低谷！房仲老手斜槓電商事業　月收破10萬

macOS Catalina GM版發布！iTunes功能分拆、全新Sidecar功能吸睛

Instagram推出新款應用程式Threads　讓用戶跟摯友在私人空間交流訊息

外送員「忘帶證件」秘書阻擋上樓　客多走幾步路警告：以後不帶證件給負評

社會熱門新聞

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救..

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2..

澄清湖活逮6.5米巨蟒　下場被..

台中2勇消殉職！蔡英文慰問家屬

澄清湖割草驚見巨粗蟒蛇　勇消苦..

志願役斗內女主播2年負債730..

醫師小三「床上約跑」正宮打掃抓..

王瑞德遭3網友怒嗆提告　法院判..

張大千畫失竊30年現蹤　拍賣估..

快訊／旅客落軌「輾過」！學生月..

女高中生摔出校車再輾過　左腳露..

空姐小三挨告隔天勾人夫出國玩1..

張哲嘉火場亡…母淚求大兒子回身..

更多熱門

相關新聞

南方澳斷橋事件　宜蘭慈濟志工關懷不間斷

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。而經軍方漏夜投入水下切割、水面清除、高空焊接同步漏夜進行下，於3日也開通臨時航道，讓受阻漁船可以出航。

快訊／墾丁浪吞潛水客！1人在鵝鑾鼻獲救

墾丁貓鼻頭失聯潛水客出港前身影曝光.

墾丁3潛水客潛水失蹤　仍未發現

首見保育類綠蠵龜　海巡助回大海

關鍵字：

鵝鑾鼻潛水客屏東威鯨救難協會屏東縣消防局海巡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

明起變天！　下週有熱帶擾動可能成颱

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面