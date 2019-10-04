墾丁2潛水客失聯48小時！研判漂往台東大武方向 　海巡搶命救援

▲墾丁楊姓教練在鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起處，搜救人員研判失聯兩名潛水客被海流帶往台東大武方向，全力搜救。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區會同屏東縣消防局及屏東縣威鯨救難協會等單位，4日早上持續往台東縣大武方向海域搜尋2天前從鵝鑾鼻海域浮潛的兩名失聯潛水客，救難人員表示，今天是關鍵期，根據海流方向研判，潛水客有可能漂向大武方向，已全力搜救。

鯨探號是於2日上午8時55分由墾丁後壁湖安檢所出港，計畫至貓鼻頭外海1浬處實施船潛，原訂上午10時結束活動，船長發現潛客未依時返回船上，立即向後壁湖安檢所通報，請求協助搜索。

2日晚上7時40分，楊姓教練於鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起，返回鵝鑾鼻安檢所，因身體虛弱送往就醫無礙，另1台籍潛水客及1名陸籍潛水客，經兩天來搜尋，迄上午10時仍未發現。

為掌握72小時黃金救人時間，海巡署、消防單位及屏東縣鯨救難協會等單位人員今天一大早就出海搜救，但至上午10時止，仍未有所發現。

屏東縣威鯨協會理事長潘豐田表示，根據海流方向，兩名失聯的潛水客，有可能被帶往台東縣大武方向，該協會救難人員今早從滿州出海往大武方向搜尋。由於這兩天沒有下雨，潛水客如果僅依賴海水補充水份，體力水份流失更快，更令人擔心他們的狀況，今天是搜救關鍵期，必須把全力搜救。

他說，2000年4月間，墾丁七星岩曾發生8名失蹤潛水客失聯，經47小時漂流，在台東太麻里近海域全數獲救情況，期盼這次也出現奇蹟。