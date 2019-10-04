最會賺錢的國銀員工揭曉！　平均每人為公司貢獻超過700萬元

▲ 京城銀行。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行日前公布2019年第二季國銀營運績效季報，調查顯示，今年第二季國內商業銀行員工貢獻度，每位國銀員工平均為公司賺進221.5萬元，相較去年同期成長14.1%，也創下歷年來最高紀錄。而員工貢獻度第一的銀行，則是由京城銀奪下。

在38家國銀當中，有22家銀行員工貢獻超過200萬元，而根據員工平均貢獻金額做排序，第一名為京城銀行（706萬），其後分別為上海商銀（655.7萬）、兆豐銀行（468.3萬）、花旗銀行（390.1萬）、台北富邦銀行（386.9萬）。

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第6到第10名，則分別為中國信託銀行（321.2萬）、第一銀行（300.9萬）、玉山銀行（285.2）、匯豐銀行（284.8）、元大銀行（281.6）等。

京城銀表示，公司旗下各業務受惠於聚焦中小企業用戶經營、加速全行數位金融轉型、以及內部資源整合效益顯現，係京城銀保持穩定獲利基礎的重要關鍵。從整體資產品質與財務結構來看，秉持低逾放比、高資本適足比率原則本行致力於強健銀行經營實力。

截至今年9月底京城銀逾期放款比率0.03%、逾期放款覆蓋率4,916%、全體放款覆蓋率1.45%繳出優於本國銀行均值的好成績，同時在包括資本適足率、第一類資本比率、以及普通股權益比率等各項資本數值也明顯高於法定標準值，提供京城銀面對市場風險與金融環境變化更強韌的耐受力。

展望2019年第四季，京城銀持續看好全球貨幣市場趨於寬鬆、貿易衝突加速台商產業轉移與返台投資風氣盛等，使的企業資金與投資需求增加，提供國銀放款及手續費收入有利的成長條件，京城銀表示，將持續關注國內外產經發展變化，強化內稽內控、落實法令遵循，以期因應多變的金融局勢，並在獲利與風險控管間取的良好平衡。