超毒真菌吃下肚會致命　澳洲首見「火焰茸」碰到汁液造成皮膚炎

▲火焰茸。（圖／翻攝自維基百科／Kouchan）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在澳洲北部的凱恩斯（Cairns）郊區，出現了毒性極強、具有致命性的「火焰茸」，它是被稱為「毒火珊瑚」的真菌。經研究顯示，若食用到毒珊瑚，可能將引起一系列的可怕症狀，像是胃痛、嘔吐、發燒，最後則會導致死亡，更可怕的是，若接觸到其毒素，也會造成皮膚炎。

據衛報、BBC等外媒報導，一名攝影師在澳洲北部的凱恩斯郊區發現了足以致命的真菌「火焰茸」。在這之前，「火焰茸」大多被認為是日本、韓國的本土真菌，但現在卻在凱恩斯郊區的雨林中發現它，象徵該物種已經擴展了自己的生存範圍。

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詹姆士庫克大學（James Cook University）的真菌專家馬特.巴雷特（Matt Barrett）表示，「食用毒珊瑚可能會引起一系列可怕的症狀，包括胃痛、嘔吐、發燒，最終會導致多器官功能衰竭或腦神經功能障礙，以致死亡。」此外，人們就算只是碰觸到「火焰茸」的汁液，也會受到毒素刺激而引起皮膚炎，「火焰茸」是唯一一種毒素會從皮膚滲入的真菌。

據悉，「火焰茸」是一種被稱為毒火珊瑚的真菌，在日本、爪哇、哥斯大黎加都曾被發現，它因為外表貌似「火焰」而得名。一般人見其顏色或外型，多保有警戒而不會摘取食用，但先前的中毒事件，則是因為將「火焰茸」當成紅珊瑚菌或冬蟲夏草才誤食。