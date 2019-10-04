李佳芬代夫出征！出席宋瑋莉聯合競選總部揭牌：我們都是平凡人

記者郭世賢、孫于珊／基隆報導

「國民黨加油！佳芬姐加油！」支持者旗海揮舞、大聲高喊！「總統參選人韓國瑜、立法委員候選人宋瑋莉聯合競選總部揭牌」活動4日上午10時在基隆舉辦，韓國瑜夫人李佳芬代夫出征，前台北縣長周錫瑋也出席現場，支持韓國瑜當選！

▲韓國瑜夫人李佳芬到場，參加聯合競選總部揭牌活動。（圖／記者郭世賢攝）

周錫瑋在台上致詞時，一針見血問：「蔡英文做得爛不爛？」台下民眾大聲秒回：「爛！」周錫瑋直言：「讓她下台就好了！」引來一陣歡呼！他再闡述韓國瑜走入基層，了解民眾付出勞力血汗的辛苦，並稱讚其人格特質，「做人客氣、腰彎得下來、說的話人民聽得懂」等，同時狠批高高在上的政治人物「驕傲、不管人民的苦、拿人民的錢來亂花！」到底「醒過來了沒？」最後大聲喊道「讓他下台！」

▲周錫瑋台上致詞，稱讚韓國瑜了解基層辛苦，不同於高高在上的政治人物。（圖／記者徐斌慎攝）

李佳芬隨後也上台發言，她先感謝所有支持韓國瑜的各位及在場幹部的辛苦，並強調她和韓國瑜跟大家都一樣是平凡人，生活在雲林這塊窮鄉僻壤之地20年，看到最基層的辛苦，深刻感受「台灣不應該有分偏鄉！」要均衡發展、公平對待，並認為「自由、民主」可以做得更好，聽比說更重要。

從事教育工作20年的李佳芬，也強調韓國瑜提倡的「中華文化復興」有多重要，她擔心繁體字的發言權恐漸漸被簡體字取代。最後她緊握一旁宋瑋莉的手，表示「信守承諾」讓老百姓有感覺，才是永續選舉、接受民意考驗最重要的條件。

▼李佳芬深刻感受台灣不應有分偏鄉，自由與民主可以做得更好。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

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